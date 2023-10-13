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Haberler Fotohaber İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 13 Ekim 2023 Cuma: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeler
Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 16:21

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 13 Ekim 2023 Cuma: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeler

BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesini paylaşıyor. Megakentte arıza sorgulama araştırmaları başladı. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu yanıt arıyor. 13 Ekim Cuma elektrik kesintisi sorgulama ekranı yayında. Hangi ilçe ve mahallelerde kaç saat kesinti yaşanacağı merak konusu. İşte, 13 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi…

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 13 Ekim 2023 Cuma: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeler

Elektrikler ne zaman gelecek İstanbul'un birçok ilçesinde yanıt arıyor. Plansız ve planlı kesintiler ardından vatandaşlar araştırmalara başlıyor. Elektrik bekleyenler AYEDAŞ ve BEDAŞ sayfasına yöneldi. İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. Kesintiler listede yerini alıyor. İşte, 13 Ekim Cuma elektrik kesintisi listesi...

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 13 Ekim 2023 Cuma: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeler

ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 EKİM 2023 LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 35100591

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, BALCI, BOZÜYÜK, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, KORU, MEŞELİK, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ŞEREF sk / TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk bölgelerinde 13/10/2023 09:00:00 - 13/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35100454

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KÜRŞAT, MİLLİYET, SAMİ, SERTAÇ, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF sk / İMRAHOR mah ASIR, MAHYA, SANAYİ sk / İSLAMBEY mah KIBRIS, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 13/10/2023 09:00:00 - 13/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35100584

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN PARKI, EMİNBEY, HARMANLAR, KARTAL, PENÇE, SOLAK AĞA, YALI, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 13/10/2023 09:00:00 - 13/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35100653

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 13/10/2023 11:00:00 - 13/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 13 Ekim 2023 Cuma: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeler

AVCILAR

NO: 35100176

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASKI, PINAR, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 13/10/2023 09:00:00 - 13/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35098951

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk bölgelerinde 13/10/2023 10:00:00 - 13/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35094777

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 13/10/2023 00:00:00 - 13/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35100340

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 13/10/2023 08:00:00 - 13/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 13 Ekim 2023 Cuma: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeler

NO: 35099002

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 13/10/2023 10:00:00 - 13/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35099343

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 13/10/2023 12:00:00 - 13/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35099358

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 13/10/2023 12:00:00 - 13/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35094774

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SEDİR sk bölgelerinde 13/10/2023 00:00:00 - 13/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35094775

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 13/10/2023 00:00:00 - 13/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 13 Ekim 2023 Cuma: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeler

BAKIRKÖY

NO: 35100751

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah ÇEKMECE YOLU sk / ŞENLİKKÖY mah CUMHURİYET, EKŞİ NAR, ERDEMLİ, HANIMELİ, IŞIK, MERCAN, NUR, YAPRAK, ÇEKMECE YOLU, ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN, ŞEHİT İLHAN YALÇIN sk bölgelerinde 13/10/2023 09:00:00 - 13/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35100756

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah EKŞİ NAR sk bölgelerinde 13/10/2023 12:00:00 - 13/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35100179

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ALAY, BÜLBÜL, GÜZİN, KIRLANGIÇ, MODA, PAPAĞAN, PARLAK, SEHER, SERHAT, SULTAN FATİH, YAĞMUR, YEMEN, YENİ, ZİYA GÖKALP, ŞENYURT sk bölgelerinde 13/10/2023 09:00:00 - 13/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093571

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 66., 68., BARIŞ sk bölgelerinde 13/10/2023 09:00:00 - 13/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35092396

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 200., 202., 204., 59., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, MALAZGİRT sk bölgelerinde 13/10/2023 09:00:00 - 13/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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