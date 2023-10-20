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Haberler Fotohaber İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı 20 Ekim Cuma: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, kaç saat sürecek? (Bedaş- Ayedaş)
Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:00

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı 20 Ekim Cuma: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, kaç saat sürecek? (Bedaş- Ayedaş)

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama araştırılıyor. Vatandaşlar AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın duyurusunu yaptığı planlı çalışmalar var mı, elektrik kesintisi olacak mı, kaç saat sürecek araştırıyor. Bu noktada ise elektrik kesintisi yaşayan bölgelerde İstanbul elektrik kesintisi sorgulama araştırılıyor. 20 Ekim 2023 tarihinde planlı kesintiler ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Ayedaş ile 20 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak, ne zaman bitecek? İşte, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı 20 Ekim Cuma…

İstanbul 20 Ekim 2023 elektrik kesintisi arıza sorgulama ekranı: Bedaş-Ayedaş ile İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, kaç saat sürecek?

20 Ekim Cuma günü İstanbul elektrik kesintisi son dakika araştırması yapılıyor. Bedaş ve Ayedaş ile elektrikler ne zaman gelecek, planlı çalışmalar hangi ilçelerde gerçekleşecek. İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgulanıyor. Peki, Bedaş-Ayedaş ile İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, sorgulama ekranı...

İstanbul 20 Ekim 2023 elektrik kesintisi arıza sorgulama ekranı: Bedaş-Ayedaş ile İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, kaç saat sürecek?

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İstanbul 20 Ekim 2023 elektrik kesintisi arıza sorgulama ekranı: Bedaş-Ayedaş ile İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, kaç saat sürecek?

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

İstanbul 20 Ekim 2023 elektrik kesintisi arıza sorgulama ekranı: Bedaş-Ayedaş ile İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, kaç saat sürecek?

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul 20 Ekim 2023 elektrik kesintisi arıza sorgulama ekranı: Bedaş-Ayedaş ile İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, kaç saat sürecek?

ŞİŞLİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah. ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BORU ÇİÇEĞİ, DARÜLACEZE, ÇİFTE CEVİZLER sk / KAPTANPAŞA mah BAHÇECİK, DARÜLACEZE sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BAŞAK 1, DARÜLACEZE, GEÇİT, GÖNEN, MERKEZ, NADİDE sk bölgelerinde 20/10/2023 00:00:00 - 20/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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