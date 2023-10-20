Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:00

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı 20 Ekim Cuma: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, kaç saat sürecek? (Bedaş- Ayedaş)

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama araştırılıyor. Vatandaşlar AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın duyurusunu yaptığı planlı çalışmalar var mı, elektrik kesintisi olacak mı, kaç saat sürecek araştırıyor. Bu noktada ise elektrik kesintisi yaşayan bölgelerde İstanbul elektrik kesintisi sorgulama araştırılıyor. 20 Ekim 2023 tarihinde planlı kesintiler ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Ayedaş ile 20 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak, ne zaman bitecek? İşte, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı 20 Ekim Cuma…