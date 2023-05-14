İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023: Eyüpsultan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri kapsamında İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023 canlı verilerle gündemdeki yerini aldı. Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekillerinin belirlenmesi adına Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları takip edilirken Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy yüzdeleri araştırılıyor. İstanbul Eyüp seçim sonuçları yakın mercek altına alındı. İşte, İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı seçim sonucu canlı verileri…