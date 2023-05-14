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Haberler Fotohaber İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023: Eyüpsultan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:33

İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023: Eyüpsultan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri kapsamında İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023 canlı verilerle gündemdeki yerini aldı. Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekillerinin belirlenmesi adına Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları takip edilirken Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy yüzdeleri araştırılıyor. İstanbul Eyüp seçim sonuçları yakın mercek altına alındı. İşte, İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı seçim sonucu canlı verileri…

İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023: Eyüpsultan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İstanbul Eyüp seçim sonuçları oy oranları araştırılıyor. YSK verileriyle sandıklar açıldıkça "seçimi kim kazandı" sorusu yanıtlanıyor. İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2. Seçim bölgesi ile değerlendiriliyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023 (Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti…)

İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023: Eyüpsultan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İSTANBUL 2. BÖLGE: EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI 2023

İstanbul 2. Bölge: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Eyüp seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023: Eyüpsultan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

2023 İstanbul ilçe seçim sonuçları Eyüpsultan ilçesi için takip edilmeye başladı. Canlı veriler YSK bilgileri ile sabah.com.tr'de!

İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023: Eyüpsultan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İSTANBUL'DA OY KULLANMA İŞLEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YSK açıklamasına göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlanması ardından saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları 2023: Eyüpsultan seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUCU VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Türkiye Genel Seçim İstanbul sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. Partilerin ve adayların oyları Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayına aktarılıyor.

İşte, milletvekili aday listesi:

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