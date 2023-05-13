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Haberler Fotohaber İzmir Bornova seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bornova seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:18

İzmir Bornova seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bornova seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Bornova seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinde sorgulamalar başladı. İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan kişiler ''2023 Seçim sonucu verileri ile seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oylar ile hem Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan oy oranları hesaplanıyor hem de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı belirleniyor. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri sonrası Bornova ilçesine ait sonuçlara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 İzmir Bornova seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, İzmir Bornova Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları…

İzmir Bornova seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bornova seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Bornova seçim sonuçları 2023 verileri Türkiye Genel Seçimleri ardından mercek altına alındı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı hesaplamaları sonucunda 13. Cumhurbaşkanımız belli olacak. Bu noktada ise İzmir'de yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe araştırmalarına başladı. Bornova seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili listeleri için YSK açıklamaları takip ediliyor. Peki, İzmir Bornova seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 İzmir Bornova Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları...

İzmir Bornova seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bornova seçim sonucu ve oy oranları

2023 İZMİR BORNOVA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Bornova Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Bornova Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Bornova seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bornova seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Bornova seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bornova seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İzmir Bornova seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bornova seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR BORNOVA SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan Bornova ilçesinin nüfusu 454.470'tir.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Bornova seçmen sayısı 324.126 olurken katılım oranı %89,53 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 290.176 olurken toplam geçerli oy sayısı 285.610 olarak belirlendi.

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