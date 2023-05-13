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Haberler Fotohaber İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Kemalpaşa seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 13:55

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Kemalpaşa seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle araştırılıyor. Türkiye'nin en kalabalık 3. Şehri olan İzmir'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ilçe ilçe sorgulanıyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise bu noktada ''2023 İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı tüm sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı ve merak edilen tüm soruların yanıtını sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında bulabilirsiniz. İşte, İzmir Kemalpaşa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri…

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Kemalpaşa seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nüfusu 114.250 olan ilçede ikamet edenler, ''2023 İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Açılan sandıklardan çıkan oylar tek tek sayılırken Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı son durum merak ediliyor. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile belli olacak. 2023 seçim sonucu verilerine sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, son dakika YSK verileri ile 2023 İzmir Kemalpaşa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları…

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Kemalpaşa seçim sonucu ve oy oranları

2023 İZMİR KEMALPAŞA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Kemalpaşa Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Kemalpaşa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Kemalpaşa seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Kemalpaşa seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ

İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor:

İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla.

İzmir 2. Bölge: Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire.

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Kemalpaşa seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

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