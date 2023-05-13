İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Kemalpaşa seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle araştırılıyor. Türkiye'nin en kalabalık 3. Şehri olan İzmir'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ilçe ilçe sorgulanıyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise bu noktada ''2023 İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı tüm sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı ve merak edilen tüm soruların yanıtını sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında bulabilirsiniz. İşte, İzmir Kemalpaşa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri…