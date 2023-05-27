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Haberler Fotohaber İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Kemalpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:10

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Kemalpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sebebiyle araştırılıyor. Türkiye'nin en kalabalık 3. Şehri olan İzmir'de Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları ilçe ilçe sorgulanıyor. 28 Mayıs Pazar günü sandığa giderek oyunu kullanan vatandaşlar ise bu noktada ''2023 İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları tüm sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. 2. Tur Seçim sonuçları ve merak edilen tüm soruların yanıtını sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında bulabilirsiniz. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs İzmir Kemalpaşa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları canlı verileri…

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Kemalpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turunda oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nüfusu 114.250 olan ilçede ikamet eden seçmenler, ''2023 İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Açılan sandıklardan çıkan oylar tek tek sayılırken Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları son durum merak ediliyor. 2. Tur seçim sonuçları ile ortaya çıkacak olan Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanına işaret edecek. İkinci tur seçim sonucu verilerine sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, canlı YSK verileri ile 28 Mayıs 2023 İzmir Kemalpaşa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Kemalpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İZMİR KEMALPAŞA 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İzmir Kemalpaşa Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Kemalpaşa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Kemalpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KEMALPAŞA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

İzmir Kemalpaşa seçmen sayısı 86.898 olurken katılım oranı %91,91 olarak açıklandı. 260 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 78.325 olarak belirlendi.

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekildeydi:

Recep Tayyip Erdoğan: %48,34

Kemal Kılıçdaroğlu: %45,48

Sinan Oğan: %5,73

Muharrem İnce: %0,46

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Kemalpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KEMALPAŞA'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Cumhur İttifakı: %48,39

Millet İttifakı: %39,82

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %6,37

ATA İttifakı: %2,90

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,25

AK Parti: %34,98

CHP: %30,96

MHP: %10,13

İYİ Parti: %8,86

Yeşil Sol: %3,52

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Kemalpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İZMİR İLÇELERİ

İzmir'in 30 ilçesi vardır:

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.

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