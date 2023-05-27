İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Kemalpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sebebiyle araştırılıyor. Türkiye'nin en kalabalık 3. Şehri olan İzmir'de Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları ilçe ilçe sorgulanıyor. 28 Mayıs Pazar günü sandığa giderek oyunu kullanan vatandaşlar ise bu noktada ''2023 İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları tüm sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. 2. Tur Seçim sonuçları ve merak edilen tüm soruların yanıtını sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında bulabilirsiniz. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs İzmir Kemalpaşa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları canlı verileri…