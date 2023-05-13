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Haberler Fotohaber İzmir Konak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Konak seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:17

İzmir Konak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Konak seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Konak seçim sonuçları 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt buluyor. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı ile belli oluyor. Türkiye genel seçimi sonucu il ve ilçe bazlı araştırılmaya başlandı. Veriler YSK tarafından açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Peki, 2023 İzmir Konak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Konak seçim sonucu ve oy oranları güncel veriler…

İzmir Konak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Konak seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Konak seçim sonuçları 2023 yılı sorgulamaları başladı. 14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekilleri belirleniyor. Oy pusulasında toplam 4 aday yer alırken Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce oy oranı takip ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayıları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hesaplanıyor. Gözler ise 1. Bölge İzmir Konak seçim sonucu verilerine ilişkin YSK açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, 2023 İzmir Konak seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları hakkında tüm detaylar…

İzmir Konak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Konak seçim sonucu ve oy oranları

2023 İZMİR KONAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Konak Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Konak Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Konak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Konak seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İzmir Konak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Konak seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ

İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor:

İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla.

İzmir 2. Bölge: Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire.

İzmir Konak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Konak seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR KONAK SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 1. Seçim bölgesinde yer alan Konak ilçesinin nüfusu 332.277'dir.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Konak seçmen sayısı 278.789 olurken katılım oranı %86,75 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 241.862 olurken toplam geçerli oy sayısı 237.689 olarak belirlendi.

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