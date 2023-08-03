Kadir Yıldız kimdir? Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Bilindiği üzere halihazırda Donanma Komutanı görevinde Kadir Yıldız bulunuyor. Bu noktada Kadir Yıldız hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…