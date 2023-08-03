Kadir Yıldız kimdir? Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız biyografisi ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin ele alındı. Bu noktada ise ''Kadir Yıldız kimdir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Yıldız, 18 Ağustos 2022 tarihinde Donanma Komutanı olarak atanmıştı. Peki, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.