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Haberler Fotohaber Kadir Yıldız kimdir? Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu
Giriş Tarihi: 03.08.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 15:44

Kadir Yıldız kimdir? Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız biyografisi ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin ele alındı. Bu noktada ise ''Kadir Yıldız kimdir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Yıldız, 18 Ağustos 2022 tarihinde Donanma Komutanı olarak atanmıştı. Peki, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.

Kadir Yıldız kimdir? Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Bilindiği üzere halihazırda Donanma Komutanı görevinde Kadir Yıldız bulunuyor. Bu noktada Kadir Yıldız hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…

Kadir Yıldız kimdir? Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

KADİR YILDIZ KİMDİR?

28 Şubat 1963 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya gelen Kadir Yıldız, 1984 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Harp Akademisi'nde kurmay subaylık eğitimi aldı.

2004'te deniz kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede TCG Ege Komutanlığı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi II. Daire Başkanlığı Üyeliği, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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Kadir Yıldız kimdir? Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

2014'te tuğamiral rütbesine terfi etti. 2014-2016 arası İskenderun Deniz Üssü Komutanlığı, 2016-2017 arası Akdeniz Bölge Komutanlığı yaptı.

2017'de tümamiral rütbesine terfi etti. 2017-2019 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 2019-2020 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı yaptı. 2020 yılında Güney Deniz Saha Komutanlığına atandı.

2021'de koramiral rütbesine terfi etti. 18 Ağustos 2022'de Donanma Komutanı olarak atandı.

Kadir Yıldız kimdir? Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
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