Kahramanmaraş deprem son dakika! 16 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:30

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre sarsıntı, Göksun merkez üssünde gerçekleşti. 4 üzeri büyüklükte ve 5 kilometre derinlikte ölçülen Kahramanmaraş deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklük ve derinlik bilgileri araştırılıyor. Asrın felaketinden bu yana diken üstünde olan bölge halkı, ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 16 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile Kahramanmaraş deprem büyüklük, derinlik ve merkez üssü hakkında detaylı bilgiler...