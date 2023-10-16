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Haberler Fotohaber Kahramanmaraş deprem son dakika! 16 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:30

Kahramanmaraş deprem son dakika! 16 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre sarsıntı, Göksun merkez üssünde gerçekleşti. 4 üzeri büyüklükte ve 5 kilometre derinlikte ölçülen Kahramanmaraş deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklük ve derinlik bilgileri araştırılıyor. Asrın felaketinden bu yana diken üstünde olan bölge halkı, ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 16 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile Kahramanmaraş deprem büyüklük, derinlik ve merkez üssü hakkında detaylı bilgiler...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: 16 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şiddetli sarsıntının Göksün merkez üssünde meydana geldiğini bildirdi. 5 kilometre derinlikte ölçülen Kahramanmaraş deprem büyüklüğü, şiddeti, derinliği ve merkez üssü kayıt altına alındı. 4 üzerinde yaşanan şiddetli sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, şimdi Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte 16 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri ile Kahramanmaraş deprem hakkında ayrıntılı bilgiler...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: 16 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | KAHRAMANMAŞ'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika haberine göre, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü Kahrmaanmaraş'ta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Saat 14.51'de yaşanan depremin merkez üssü Göksun ilçesi olarak açıklandı.

5.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: 16 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Yer: KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Tarih: 2023.10.16

Saat: 14:51:00

Enlem: 37.8587

Boylam: 36.3710

Derinlik: 5.0

Büyüklük: 4.2

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: 16 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: 16 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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