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Haberler Fotohaber Kahramanmaraş deprem son dakika! 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 18:53

Kahramanmaraş deprem son dakika! 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sallandı. Elbistan merkezli gerçekleşen sarsıntı afet bölgesinde araştırılmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi isorgulanıyor. 8 Ağustos 2023 az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi yüzyılın felaketinin merkez üssünde araştırılıyor. AFAD ile Kandilli depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri...

Kahramanmaraş deprem son dakika! 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile araştırılıyor. Elbistan merkez üssünde gerçekleşen depremin şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Yerin 5 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Kahramanmaraş deprem büyüklüğü, şiddeti ve derinliği listeden takip ediliyor. Peki, 8 Ağustos bugün Kahramanmaraş deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, son dakika deprem haberleri...

Kahramanmaraş deprem son dakika! 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Deprem, 8 Ağustos saat 18.36'da Kahramanmaraş Elbistan merkez üssünde meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki depremin bilgileri araştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi depremi yerin 5 km altında kaydetti.

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Kahramanmaraş deprem son dakika! 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM

SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08.08.2023, 18:36:45 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 5.0 km

Kahramanmaraş deprem son dakika! 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş deprem son dakika! 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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