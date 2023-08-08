Kahramanmaraş deprem son dakika! 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile araştırılıyor. Elbistan merkez üssünde gerçekleşen depremin şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Yerin 5 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Kahramanmaraş deprem büyüklüğü, şiddeti ve derinliği listeden takip ediliyor. Peki, 8 Ağustos bugün Kahramanmaraş deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, son dakika deprem haberleri...