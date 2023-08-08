Kahramanmaraş deprem son dakika! 8 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 08.08.2023 18:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
18:53
Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sallandı. Elbistan merkezli gerçekleşen sarsıntı afet bölgesinde araştırılmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi isorgulanıyor. 8 Ağustos 2023 az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi yüzyılın felaketinin merkez üssünde araştırılıyor. AFAD ile Kandilli depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri...