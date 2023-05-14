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Haberler Fotohaber Kayseri seçim sonuçları 2023: Kayseri seçim sonucu ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:10

Kayseri seçim sonuçları 2023: Kayseri seçim sonucu ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. İç Anadolu bölgesinin büyük şehirlerinden biri olan Kayseri seçim sonuçları ile araştırılmaya başladı. Sandıklar açıldıkça veriler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti anbean takip ediliyor. Kayseri seçim sonucu şehrin sakinlerinin gündeminde. "Seçimi kim kazandı" sorusunun cevabı anlık verilerle yavaş yavaş belli oluyor. İşte, Kayseri seçim sonuçları 2023 son durum…

Kayseri seçim sonuçları 2023: Kayseri seçim sonucu ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

Kayseri oy oranları gündemdeki yerini aldı. 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi için heyecan dorukta. Bölge bölge AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oylarına göre sonuçlar ortaya çıkarken ilçe ilçe detaylar da paylaşılanlar arasında yer alıyor. Kayseri seçim sonuçları 2023 son dakika verileri ile takip ediliyor. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve seçmen için heyecanlı dakikalar başladı. Oy oranları anlık verilerle yayında yerini almaya başlıyor. İşte, Kayseri seçim sonucu ve adayların oy oranı…

Kayseri seçim sonuçları 2023: Kayseri seçim sonucu ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

Hacılar, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinde Kayseri oy oranları bir bir ortaya çıkıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kayseri seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kayseri seçim sonuçları 2023: Kayseri seçim sonucu ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

Kayseri seçim sonuçları 2023: Kayseri seçim sonucu ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

14 Mayıs seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan adaylar şöyle: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan

Kayseri'nin milletvekili adayları ise şöyle:

Kayseri seçim sonuçları 2023: Kayseri seçim sonucu ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

AK Parti Kayseri milletvekili aday listesi

1 Hulusi Akar

2 Ayşe Böhürler

3 Şaban Çopuroğlu

4 Murat Cahid Cıngı

5 Sayın Bayar Özsoy

6 Mahmut Gürcan

7 Emine Timuçin

8 Hüseyin Cahit Özden

9 Hüseyin Okandan

10 Deniz Mustafa Çağan

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