Kayseri seçim sonuçları 2023: Kayseri seçim sonucu ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

Hacılar, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinde Kayseri oy oranları bir bir ortaya çıkıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kayseri seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.