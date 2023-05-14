Kayseri seçim sonuçları 2023: Kayseri seçim sonucu ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları canlı ve anlık veriler

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. İç Anadolu bölgesinin büyük şehirlerinden biri olan Kayseri seçim sonuçları ile araştırılmaya başladı. Sandıklar açıldıkça veriler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti anbean takip ediliyor. Kayseri seçim sonucu şehrin sakinlerinin gündeminde. "Seçimi kim kazandı" sorusunun cevabı anlık verilerle yavaş yavaş belli oluyor. İşte, Kayseri seçim sonuçları 2023 son durum…