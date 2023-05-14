Giriş Tarihi: 14.05.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 07:20

Kırıkkale Musabeyli seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırıkkale Musabeyli seçim sonucu, partilerin ve adayların oy oranı

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü düzenleniyor. Ülke genelinde 60 milyonu aşkın seçmen sandıkta oyunu kullanırken 81 il ve ilçelerinden çıkan sonuçlar için gözler YSK'ya çevrildi. Bu noktada Kilis Musabeyli seçim sonuçları 2023 verileri gündemdeki yerini aldı. Kilis Musabeyli seçim sonucu ''Seçimi kim kazandı?'' sorusunu yanıtlamada oldukça etkili olacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısını belirlemede ise Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı kıstas alınıyor. Bu kapsamda 12.390 nüfusa sahip olan ilçede araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 Kilis Musabeyli seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları…