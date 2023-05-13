Giriş Tarihi: 13.05.2023 23:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 23:58

Kırıkkale Keskin seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırıkkale Keskin seçim sonucu ve oy oranları

14 Mayıs Pazar günü düzenlenen Türkiye Genel Seçimleri ile 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri belirlenecek. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimlerde sonuçlara ilişkin veriler şehir şehir ve ilçe ilçe araştırılıyor. Bu noktada Kırıkkale Keskin seçim sonuçları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. 15.637nüfuslu ilçede Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranı karşılaştırması yapılıyor. İki ittifakın Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aldıkları oylarla araştırılıyor. 2023 Kırıkkale seçim sonuçları Keskin oy oranları son dakika verileri ile takip ediliyor. İşte, Kırıkkale Keskin seçim sonuçları 2023 verileri ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…