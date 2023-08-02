KONYA’ DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU| Konya’da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeleri hangileri?

Konya diri fay hattı haritası yaşanan son depremin ardından gündemin en çok araştırılan konularından biri oldu. 1 Ağustos Salı günü AFAD verilerine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde akşam saat 18:06'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından hazırlanan risk haritasına göre Türkiye2nin en geniş yüzölçümüne sahip bu ili üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Peki, Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri? Konya'da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? İşte, 2023 Türkiye deprem haritası sorgulama ekranı…