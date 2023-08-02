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Haberler Fotohaber KONYA’ DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU| Konya’da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeleri hangileri?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 11:24

KONYA’ DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU| Konya’da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeleri hangileri?

Konya diri fay hattı haritası yaşanan son depremin ardından gündemin en çok araştırılan konularından biri oldu. 1 Ağustos Salı günü AFAD verilerine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde akşam saat 18:06'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından hazırlanan risk haritasına göre Türkiye2nin en geniş yüzölçümüne sahip bu ili üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Peki, Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri? Konya'da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? İşte, 2023 Türkiye deprem haritası sorgulama ekranı…

KONYA DİRİ FAY HATTI SORGULAMA | Konya’da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri?

Konya 1 Ağustos Salı akşamı 5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. 10 Mayıs'ta Kulu ilçesinde yaşanan 4,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden çok geçmeden AFAD' tan Selçuklu merkezli deprem haberi geldi. Vatandaşlarda korku ve panik havası hâkim olurken binlerce kişi Konya'da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. 2 milyondan fazla nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık altıncı ili olan Konya'da asrın deprem felaketinden sonra gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Konya'da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri? İşte, Türkiye deprem haritası sorgulama ile en riskli iller ve ilçeler listesi….

KONYA DİRİ FAY HATTI SORGULAMA | Konya’da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri?

SON DAKİKA KONYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM

1 Ağustos 2023 Salı günü saat 18.06'da Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Selçuklu (Konya)

Tarih:2023-08-01

Saat:18:06:51 TSİ

Enlem:38.068 N

Boylam:32.604 E

Derinlik:7.24 km

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KONYA DİRİ FAY HATTI SORGULAMA | Konya’da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri?

KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilerine göre Akşehir Fay zonunun içindeki bölgede 1900-2016 yılları arasında 5 ve üzeri büyüklükteki 9 deprem meydana geldi. Konya; Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır.

Konya çöküntüsü; Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.

KONYA DİRİ FAY HATTI SORGULAMA | Konya’da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri?

YILLARA GÖRE KONYA'DA YAŞANAN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Konya bölgesinde(37°30'-39°00' enlem ve 31°30'-33°00' boylamları arasında), bölgedeki fayların hareketlerinebağlı olarak büyüklükleri 0.0-5.7 arasında değişen 150 adet deprem oluşmuştur.

Bu depremlerden 5 tanesi 5-6, 32 tanesi ise 4-5 büyüklüğüne sahip depremlerdir.

Bölgede 1900-1946 yılları arasında büyüklüğü 4.9-5.7 arasında değişen 5 deprem oluşmuşken,1946-1999 yılları arasında bu büyüklüğe erişen herhangi bir deprem kaydedilmemiştir.

Ayrıntılı kayıtların bulunduğu 1970-2000 tarihleri arasında 118 deprem oluşmuştur. En fazla deprem 14adet ile 1978 yılında oluşmuştur.

KONYA DİRİ FAY HATTI SORGULAMA | Konya’da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri?

KONYA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Konya il merkezinin bulunduğu kesimde de tarihsel dönem içinde yıkıcı bir deprem olmamıştır. Ancak yörenin tektonik özellikleri, şehrin bundan sonraki yapılanmasında,oluşma ihtimali az da olsa 6-6.5 büyüklüğündeki bir depremin göz önünde bulundurulmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

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