KONYA’ DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU| Konya’da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeleri hangileri?

Konya 1 Ağustos Salı akşamı 5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. 10 Mayıs'ta Kulu ilçesinde yaşanan 4,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden çok geçmeden AFAD' tan Selçuklu merkezli deprem haberi geldi. Vatandaşlarda korku ve panik havası hâkim olurken binlerce kişi Konya'da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. 2 milyondan fazla nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık altıncı ili olan Konya'da asrın deprem felaketinden sonra gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Konya'da fay hattı var mı, hangi ilçelerden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, en riskli ilçeler hangileri? İşte, Türkiye deprem haritası sorgulama ile en riskli iller ve ilçeler listesi….