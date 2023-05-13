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Haberler Fotohaber Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Selçuklu seçim sonucu ve parti oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:14

Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Selçuklu seçim sonucu ve parti oy oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye seçime gidecek. YSK Başkanı Ahmet Yener, toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıkladı ve 600 milletvekili ile 13. Cumhurbaşkanı yurttaşların oylarıyla belli olacak. 1.300 sandıkta 475.836 seçmenin oy kullanacağı Konya Selçuklu seçim sonucu, dikkatleri üzerine topluyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Millet İttifakı, Sosyalist Güç Birliği İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, ATA İttifakı ve Cumhur İttifakı seçime giriyor. Geçtiğimiz seçimde Konya'nın en büyük ilçesinden %8.78 oy alan CHP'nin ne yapacağı merak ediliyor. Ak Parti ise oyların %59.60'ını almıştı. İşte Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023 ve oy oranları

Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Selçuklu seçim sonucu ve parti oy oranları

Selçuklu seçimi kim kazandı, Selçuklu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden anbean takip edilecek olan seçimlerin cumhurbaşkanlığı bölümünde Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan yarışacak. Geçtiğimiz sene Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti Konya'dan milletvekili çıkaran partiler olmuştu. İşte Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023

Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Selçuklu seçim sonucu ve parti oy oranları

SELÇUKLU'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Konya Selçuklu seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Selçuklu seçim sonucu ve parti oy oranları

KONYA SELÇUKLU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Selçuklu seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Selçuklu seçim sonucu ve parti oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Selçuklu seçim sonucu ve parti oy oranları

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