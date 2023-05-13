Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:14

Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Selçuklu seçim sonucu ve parti oy oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye seçime gidecek. YSK Başkanı Ahmet Yener, toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıkladı ve 600 milletvekili ile 13. Cumhurbaşkanı yurttaşların oylarıyla belli olacak. 1.300 sandıkta 475.836 seçmenin oy kullanacağı Konya Selçuklu seçim sonucu, dikkatleri üzerine topluyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Millet İttifakı, Sosyalist Güç Birliği İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, ATA İttifakı ve Cumhur İttifakı seçime giriyor. Geçtiğimiz seçimde Konya'nın en büyük ilçesinden %8.78 oy alan CHP'nin ne yapacağı merak ediliyor. Ak Parti ise oyların %59.60'ını almıştı. İşte Konya Selçuklu seçim sonuçları 2023 ve oy oranları