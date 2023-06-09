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Haberler Fotohaber KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Market ve pazarda küçükbaş ve büyükbaş fiyatları 2023 ne kadar oldu? Hisse, ortaklık ve kurban fiyatı belli mi, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 07:39

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Market ve pazarda küçükbaş ve büyükbaş fiyatları 2023 ne kadar oldu? Hisse, ortaklık ve kurban fiyatı belli mi, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu birçok Kurban Bayramı ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için sürekli aratılmaktadır. Hisse ve ortaklık fiyatları gündemdeki yerini alırken, Pazar ve marketlerdeki kurban fiyatları 2023 araştırılıyor. Koç, koyun, kuzu, dana ve inek olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş fiyatları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. A101'de 16 – 19 kiloluk Karaman koçu 5 bin 590 TL'ye satılırken, 7 kişilik büyükbaş hissesi 8 bin 590 TL olarak satılmakta. Türkiye'de il il kurban fiyatları değişmekte. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylar

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Market ve pazarda küçükbaş ve büyükbaş fiyatları 2023 ne kadar oldu? Hisse, ortaklık ve kurban fiyatı belli mi, kaç TL?

Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilmeye başlanacak ve 4 gün boyunca sürecek. Bu noktada kurbanlık fiyatları 2023 gündemdeki yerini aldı. Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları market ve pazarda değişiklik gösterirken, il il farklılıklar da gözlemleniyor. Bu noktada kurban fiyatı ne kadar oldu, hisse ve ortalık ne kadar soruları yanıt aramakta. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti. İşte kurbanlık fiyatları 2023

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Market ve pazarda küçükbaş ve büyükbaş fiyatları 2023 ne kadar oldu? Hisse, ortaklık ve kurban fiyatı belli mi, kaç TL?

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

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KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Market ve pazarda küçükbaş ve büyükbaş fiyatları 2023 ne kadar oldu? Hisse, ortaklık ve kurban fiyatı belli mi, kaç TL?

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Market ve pazarda küçükbaş ve büyükbaş fiyatları 2023 ne kadar oldu? Hisse, ortaklık ve kurban fiyatı belli mi, kaç TL?

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Market ve pazarda küçükbaş ve büyükbaş fiyatları 2023 ne kadar oldu? Hisse, ortaklık ve kurban fiyatı belli mi, kaç TL?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları belli oldu. Küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtildi.

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