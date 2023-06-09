Giriş Tarihi: 09.06.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 07:39

KURBANLIK FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE: Market ve pazarda küçükbaş ve büyükbaş fiyatları 2023 ne kadar oldu? Hisse, ortaklık ve kurban fiyatı belli mi, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu birçok Kurban Bayramı ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için sürekli aratılmaktadır. Hisse ve ortaklık fiyatları gündemdeki yerini alırken, Pazar ve marketlerdeki kurban fiyatları 2023 araştırılıyor. Koç, koyun, kuzu, dana ve inek olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş fiyatları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. A101'de 16 – 19 kiloluk Karaman koçu 5 bin 590 TL'ye satılırken, 7 kişilik büyükbaş hissesi 8 bin 590 TL olarak satılmakta. Türkiye'de il il kurban fiyatları değişmekte. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylar