Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası'nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 24.08.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 15:42

Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası'nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Kuş Adası deprem ile sallandı. İzmir Menderes - Kuşadası Körfezi merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Detaylı bilgiye erişmek isteyenler az önce Kuşadası'nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen küçük büyük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip edilebiliyor. İşte, 25 Ağustos 2023 Ege Denizi - Kuşadası deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuşadası deprem son dakika haberi gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, peş peşe yaşanan sarsıntıların merkez üssü İzmir Menderes - Kuşadası Körfezi olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak duyurulan Kuşadası deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 7.01 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı detayları ile şehrin sakinlerinin gündeminde. Peki, az önce Kuşadası'nda deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 25 Ağustos 2023 Ege Denizi - Kuşadası depremi hakkında merak edilenler...

Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KUŞ ADASI'NDA PEŞ PEŞE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü Ege Denizi'nde İzmir Menderes - Kuşadası Körfezi'nde saat 10.57'de bir deprem meydana geldi.

3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.46 km] Menderes (İzmir)

Tarih:2023-08-21

Saat:10:57:46 TSİ

Enlem:37.958 N

Boylam:27.134 E

Derinlik:10.11 km

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ardından saat 10.59'da bir deprem daha meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.84 km] Menderes (İzmir)

Tarih:2023-08-21

Saat:10:59:09 TSİ

Enlem:37.967 N

Boylam:27.152 E

Derinlik:7.01 km

Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA