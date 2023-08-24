Kuşadası deprem son dakika! Az önce Kuşadası’nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Kuş Adası deprem ile sallandı. İzmir Menderes - Kuşadası Körfezi merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Detaylı bilgiye erişmek isteyenler az önce Kuşadası'nda deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen küçük büyük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip edilebiliyor. İşte, 25 Ağustos 2023 Ege Denizi - Kuşadası deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...