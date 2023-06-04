LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. İyi okullarda eğitim görmek için sınava katılım gösteren adaylar, LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusuyla MEB'in konuya ilişkin açıklamalarını takip ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda 3 yanlış 1 doğruyu götürdüğünden puan/net hesaplama konusunda bu durumu dikkate almak gerekiyor. Bu sebeple lise adayları LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır gibi soruların yanıtı.