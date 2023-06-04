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Haberler Fotohaber LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 11:55

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. İyi okullarda eğitim görmek için sınava katılım gösteren adaylar, LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusuyla MEB'in konuya ilişkin açıklamalarını takip ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda 3 yanlış 1 doğruyu götürdüğünden puan/net hesaplama konusunda bu durumu dikkate almak gerekiyor. Bu sebeple lise adayları LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır gibi soruların yanıtı.

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır?

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu MEB tarafından yayımlanan sınav kılavuzu ile yanıt buldu. Net sayısına göre puan hesaplamanın yapıldığı sınavda soru dağılımı sözel ve sayısal dersler arasında paylaştırılıyor. Sorulardan alınacak puan ise sorunun zorluğuna bakılmaksızın eşit kabul ediliyor. Peki, 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır? İşte LGS puan ve net hesaplama kuralı ile "LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu" sorusunun yanıtı!

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır?

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Her yanlış yapılan 3 soruda 1 doğru cevap da geçersiz kabul ediliyor.

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LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır?

LGS NET PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli LGS sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlendi. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır?

LGS NET VE PUAN HESAPLAMA

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanıyor:

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2023 LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, net hesaplama nasıl yapılır?

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

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