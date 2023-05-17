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Haberler Fotohaber LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 23:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 23:54

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı sorusuyla sınav tarihini mercek altına alıyor. Üniversiteye giden yoldaki son basamak olan lise eğitimi öğrenciler için büyük önem teşkil ediyor. Bu sebeple iyi okullarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, LGS'den iyi bir puan alarak hedefledikleri okula girmek için çabalıyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar? İşte LGS sınav tarihi ve sınav giriş belgesi alma ekranı.

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar?

LGS sınav tarihi, sınava hazırlık yapan lise adayları tarafından araştırılıyor. 3-13 Nisan tarihleri arasında sınav için başvuruda bulunan öğrenciler ve veliler LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı sorusuyla sınav tarihini mercek altına alıyor. e-Okul VBS üzerinden ilan edilecek olan sınav giriş belgesi ve sınav yerleri de öğrenciler tarafından inceleniyor. İşte LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar gibi soruların yanıtı ile sınav tarihi.

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar?

2023 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

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LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, aynı tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar?

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

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