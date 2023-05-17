LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı sorusuyla sınav tarihini mercek altına alıyor. Üniversiteye giden yoldaki son basamak olan lise eğitimi öğrenciler için büyük önem teşkil ediyor. Bu sebeple iyi okullarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, LGS'den iyi bir puan alarak hedefledikleri okula girmek için çabalıyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar? İşte LGS sınav tarihi ve sınav giriş belgesi alma ekranı.