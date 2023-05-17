LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar?

LGS sınav tarihi, sınava hazırlık yapan lise adayları tarafından araştırılıyor. 3-13 Nisan tarihleri arasında sınav için başvuruda bulunan öğrenciler ve veliler LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı sorusuyla sınav tarihini mercek altına alıyor. e-Okul VBS üzerinden ilan edilecek olan sınav giriş belgesi ve sınav yerleri de öğrenciler tarafından inceleniyor. İşte LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi kaç gün sonra çıkar gibi soruların yanıtı ile sınav tarihi.