Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ekranı
Giriş Tarihi: 22.07.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 07:05

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ekranı

Son dakika deprem haberi: Malatya güne depremde uyandı. Sabah 05:43 sularında yaşanan deprem korku ve paniğe sebep oldu. Malatya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. İkizce-Yeşilyurt merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. 22 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Malatya depremi son dakika gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde paylaşılan sarsıntı İkizce-Yeşilyurt merkezli gerçekleşti. Yüzyılın felaketinde afet bölgesi illeri arasında yer alan bölgedeki depremin şiddeti, büyüklüğü bilgiler gündemde. Yerin 5 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Malatya deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, 22 Temmuz bugün Malatya'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, tüm detaylar…

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

MALATYA DEPREM
Malatya bu sabah 05:43 itibariyle güne sarsıntıyla uyandı. Kandilli Rasathanesi Malatya İkizce-Yeşilyurt'ta deprem meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

İKİZCE-YEŞİLYURT (MALATYA)

22.07.2023

05:43:32 TSİ

Büyüklük: 3.9

Derinlik: 5.0 km

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA