MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 22 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ekranı

Son dakika deprem haberi: Malatya güne depremde uyandı. Sabah 05:43 sularında yaşanan deprem korku ve paniğe sebep oldu. Malatya deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. İkizce-Yeşilyurt merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. 22 Temmuz 2023 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri...