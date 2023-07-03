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Haberler Fotohaber MANİSA DEPREM SON DAKİKA! Akhisar sallandı! Az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 03.07.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 07:45

MANİSA DEPREM SON DAKİKA! Akhisar sallandı! Az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Manisa deprem ile sallandı. Manisa Akhisar merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 9.2 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntıyı hisseden bölge halkı az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 2 Temmuz 2023 Manisa deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

MANİSA DEPREM SON DAKİKA! Akhisar sallandı! Az önce Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Manisa deprem son dakika haberi paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Akhisar olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Manisa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 9.2 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Manisa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 3 Temmuz 2023 Manisa depremi hakkında merak edilenler...

MANİSA DEPREM SON DAKİKA! Akhisar sallandı! Az önce Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: MANİSA'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Manisa ili Akhisar ilçesine bağlı Musalar köyünde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Saat 07.18'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.0 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı, yerin 9.2 kilometre derinliğinde ölçüldü.

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MANİSA DEPREM SON DAKİKA! Akhisar sallandı! Az önce Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

03.07.2023

07:18:54 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 9.2 km

MANİSA DEPREM SON DAKİKA! Akhisar sallandı! Az önce Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

MANİSA DEPREM SON DAKİKA! Akhisar sallandı! Az önce Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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