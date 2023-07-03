MANİSA DEPREM SON DAKİKA! Akhisar sallandı! Az önce Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Manisa deprem son dakika haberi paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Akhisar olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Manisa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 9.2 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Manisa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 3 Temmuz 2023 Manisa depremi hakkında merak edilenler...