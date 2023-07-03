MANİSA DEPREM SON DAKİKA! Akhisar sallandı! Az önce Manisa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Manisa deprem ile sallandı. Manisa Akhisar merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 9.2 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntıyı hisseden bölge halkı az önce Manisa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 2 Temmuz 2023 Manisa deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...