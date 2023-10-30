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Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 10:13

Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Eşi itiraf etti! Müge Anlı Bedriye kılıç olayında son durum ne?

Tüm Türkiye'nin haftalarca programda merak ettiği Bedriye Kılıç olayında son dakika gelişmeleri yaşandı. Konya Akşehir'de kiraz bahçelerinde çalışan Bedriye Kılıç en son kiraz bahçelerine gelen ve röportaj yapan kameramanlara konuştuğu için eşi tarafından dövüldüğü iddia edilmişti. O günden sonra haber alınamayan Kılıç'tan aylar sonra korkutan o haber geldi. Peki, Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Eşi neyi itiraf etti? Müge anlı Bedriye Kılıç olayında son durum ne? İşte, son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Eşi itiraf etti! Müge Anlı Bedriye kılıç olayında son durum ne?

6 Temmuz tarihinden beri haber alınamayan 35 yaşındaki kiraz şçisi bedriye kılıç hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. 2 çocuk annesi kadını aylardır hem polis hem de Müge Anlı arıyordu. Uzun süre ekranlarda eşini arayan Tayfur Kılıç ilk günden beri tek şüpheliydi. Bütün okların hedefi olan Tayfur Kılıç sonunda itiraf etti. İşte, o olayın detayları...

Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Eşi itiraf etti! Müge Anlı Bedriye kılıç olayında son durum ne?

BEDRİYE KILIÇ BULUNDU MU?

35 yaşında 2 çocuk annesi olan Bedriye Kılıç'ın öldüğü kesin olarak netleşti, ancak henüz cenazesi bulunamadı.

Eşi Tayfur kılıç itiraf etti. Genç kadını eşi elleriyle öldürmüş.

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Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Eşi itiraf etti! Müge Anlı Bedriye kılıç olayında son durum ne?

ELLERİYE BOĞUP ÖLDÜRMÜŞ

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam etmesi sonucunda, aylardır çözüme kavuşamyan Bedriye kılıç olayında eşinden itirafı aldı.

Olayı itiraf eden Eş, kan dondurucu açıklamalar yaptı. 2 çocuğunun annesini önce elleriyle boğmuş, daha sonra ise uçurumdan atmış.

Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Eşi itiraf etti! Müge Anlı Bedriye kılıç olayında son durum ne?

ATV | MÜGE ANLI

Müge Anlı'da bugün konuşulacak olan Bedriye Kılıç olayının ayrıntıları merak ediliyor. Aynı zamanda Nevrigül Alan olayında yaşanan yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Eşi itiraf etti! Müge Anlı Bedriye kılıç olayında son durum ne?
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