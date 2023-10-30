Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Eşi itiraf etti! Müge Anlı Bedriye kılıç olayında son durum ne?

Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 10:13

Tüm Türkiye'nin haftalarca programda merak ettiği Bedriye Kılıç olayında son dakika gelişmeleri yaşandı. Konya Akşehir'de kiraz bahçelerinde çalışan Bedriye Kılıç en son kiraz bahçelerine gelen ve röportaj yapan kameramanlara konuştuğu için eşi tarafından dövüldüğü iddia edilmişti. O günden sonra haber alınamayan Kılıç'tan aylar sonra korkutan o haber geldi. Peki, Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Eşi neyi itiraf etti? Müge anlı Bedriye Kılıç olayında son durum ne? İşte, son dakika gelişmeleri...