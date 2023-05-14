Oy pusulası nasıl katlanır? YSK Seçim (oy) pusulası katlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve oy pusula örneği

Oy kullanacak seçmenin, "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre de, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü bulunuyor.

Örneğin, cumhurbaşkanı için oy kullanırken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mühür vurulacak. Ancak mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Oy kullanıldıktan sonra mühür vurulan adayın olduğu kısım dışta olacak şekilde katlamak tercih edilebilir.