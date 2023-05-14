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Haberler Fotohaber Oy pusulası nasıl katlanır? YSK Seçim (oy) pusulası katlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve oy pusula örneği
Giriş Tarihi: 14.05.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 08:15

Oy pusulası nasıl katlanır? YSK Seçim (oy) pusulası katlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve oy pusula örneği

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı ve 17.00'a kadar sürecek. Toplamda 60 milyona yakın seçmen sandıklara giderken oy pusulası katlarken dikat etmelidir. Seçimi öncesinde oy kullanırken dikkat edilecek hususlar bir kez daha gündeme geldi. Öte yandan seçimler öncesinde birçok söylenti de sosyal medyada yer aldı. Peki Oy pusulası nasıl katlanır? YSK Seçim (oy) pusulası katlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve oy pusula örneği ve detaylar

Oy pusulası nasıl katlanır? YSK Seçim oy pusulası katlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve oy pusula örneği

14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milyonlarca seçmen sandık başına giderken oy pusulası nasıl katlanır sorusuna yanıt arıyor. Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek.Oy kullanıldıktan sonra mühür vurulan adayın olduğu kısım dışta olacak şekilde katlamak tercih edilebilir. İşte oy pusulası örneği ve oy pusulası nasıl katlanır sorusunun cevabı

Oy pusulası nasıl katlanır? YSK Seçim oy pusulası katlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve oy pusula örneği

OY PUSULASI NASIL KATLANIR?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor olacak. Muharrem İnce ise seçime kısa süre kala çekildiğini duyurmuştu fakat İnce pusulada yer alacak.

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Oy pusulası nasıl katlanır? YSK Seçim oy pusulası katlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve oy pusula örneği

Oy kullanacak seçmenin, "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre de, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü bulunuyor.

Örneğin, cumhurbaşkanı için oy kullanırken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mühür vurulacak. Ancak mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Oy kullanıldıktan sonra mühür vurulan adayın olduğu kısım dışta olacak şekilde katlamak tercih edilebilir.

Oy pusulası nasıl katlanır? YSK Seçim oy pusulası katlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve oy pusula örneği

OY PUSULASI ÖRNEĞİ

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Oy pusulası nasıl katlanır? YSK Seçim oy pusulası katlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve oy pusula örneği

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI, SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?

Seçmen kağıdının oy kullanılma aşamasında getirilmesi zorunlu değildir Seçmen kağıdında seçmenin oy kullanacağı yer ile ilgili bilgiler yer alıyor. Seçmen kağıdı;e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

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