Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı ve 17.00'a kadar sürecek. Toplamda 60 milyona yakın seçmen sandıklara giderken oy pusulası katlarken dikat etmelidir. Seçimi öncesinde oy kullanırken dikkat edilecek hususlar bir kez daha gündeme geldi. Öte yandan seçimler öncesinde birçok söylenti de sosyal medyada yer aldı. Peki Oy pusulası nasıl katlanır? YSK Seçim (oy) pusulası katlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve oy pusula örneği ve detaylar