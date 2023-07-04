Polis maaşı 2023 Temmuz zammı: Zamlı polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Zamlı polis maaşı Temmuz 2023 ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile ortaya çıkan memur zammı polis maaşlarına etki edecek. En düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin karar da Meclis'te yerini alacak. Zamlı polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Yeni başkomiser ve komiser maaşı gündemdeki yerini aldı. Peki, zamlı polis maaşları ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, tüm merak edilenler…