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Haberler Fotohaber Polis maaşı 2023 Temmuz zammı: Zamlı polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 22:19

Polis maaşı 2023 Temmuz zammı: Zamlı polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Zamlı polis maaşı Temmuz 2023 ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile ortaya çıkan memur zammı polis maaşlarına etki edecek. En düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin karar da Meclis'te yerini alacak. Zamlı polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Yeni başkomiser ve komiser maaşı gündemdeki yerini aldı. Peki, zamlı polis maaşları ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Polis maaşı 2023 Temmuz zammı: Zamlı polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Zamlı polis maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Polis maaş zammı 6 aylık enflasyonla ortaya çıkıyor. Yılda iki kez zam alan memurlar yeni rakamları değerlendiriyor. Son açıklamanın Başkan Erdoğan'dan gelmesi bekleniyor. Zamlı polis maaşı son dakika açıklandı mı merak ediliyor. Yeni tutar memur maaşı tablosunda yerini alıyor. Peki, yeni polis maaşları ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Polis maaşı 2023 Temmuz zammı: Zamlı polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

POLİS MAAŞLARI TEMMUZ 2023'TE NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ifade etmişti. Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir.

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.

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Polis maaşı 2023 Temmuz zammı: Zamlı polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Polis, komiser ve başkomiser maaşları henüz güncellenmedi. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Polis maaşı 2023 Temmuz zammı: Zamlı polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:

Polis maaşı 2023 Temmuz zammı: Zamlı polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Polis memuru mevcut Ocak zammı ile beraber 18 bin 235 TL maaş alıyor. Temmuz zam oranı

%30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 706 TL olacak,

%40 zam olması durumunda yeni maaşı 25 bin 529 TL olacak.

%45 zam olması durumunda yeni maaşı 26 bin 441 TL olacak.

%50 zam olması durumunda yeni maaşı 27 bin 353 TL olacak.

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