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Haberler Fotohaber Sason seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Sason seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 13:47

Sason seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Sason seçim sonucu ve oy oranları

14 Mayıs 2023 seçimleri için sayılı saatler kaldı. 5 milletvekili çıkaran Batman'da ilçelerin tek tek seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalara başladı. 2018 seçimlerinde Ak Parti'nin %51.34 ile birinci çıktığı Sason seçim sonucu Batmanlı yüzbinlerce vatandaşın gündemine oturacak. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu yıl Sason'da toplam 18 bin 890 kişi oy kullanacak. CHP, İyi Parti, MHP ve Ak Parti'nin oyları bu ilçede araştırılacak. İşte Batman Sason seçim sonuçları 2023 ve oy oranları

Sason seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Sason seçim sonucu ve oy oranları

Batman Sason'da vatandaşlar sandığa gidiyor. 98 sandıkta toplam 18 bin 890 kişi ilçede gidecek. Batman'da toplam 5 milletvekili çıkmaktadır. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı MV sayıları, Sason seçim sonuçları ile etkilenecek. Cumhurbaşkanlığı seçim pusulasında vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ı görecekler. Geçtiğimiz seçimde Ak Parti Batman'dan 1 MV çıkarırken, MHP, İyi Parti ve CHP herhangi bir milletvekili çıkaramadı. İşte Batman Sason seçim sonucu 2023 ve oy oranları

Sason seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Sason seçim sonucu ve oy oranları

Sason Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

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Sason seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Sason seçim sonucu ve oy oranları

Batman Sason Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Batman Sason seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean öğrenebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Sason seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Sason seçim sonucu ve oy oranları

Sason seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Sason seçim sonucu ve oy oranları

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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