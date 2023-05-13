Sason seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Batman Sason seçim sonucu ve oy oranları

14 Mayıs 2023 seçimleri için sayılı saatler kaldı. 5 milletvekili çıkaran Batman'da ilçelerin tek tek seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalara başladı. 2018 seçimlerinde Ak Parti'nin %51.34 ile birinci çıktığı Sason seçim sonucu Batmanlı yüzbinlerce vatandaşın gündemine oturacak. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu yıl Sason'da toplam 18 bin 890 kişi oy kullanacak. CHP, İyi Parti, MHP ve Ak Parti'nin oyları bu ilçede araştırılacak. İşte Batman Sason seçim sonuçları 2023 ve oy oranları