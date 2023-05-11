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Haberler Fotohaber SEÇİM SONUÇLARI 2018 RESMİ VERİLER: Geçmiş seçim sonuçları gündemde! İşte son genel seçimden AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları
Giriş Tarihi: 11.05.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 23:32

SEÇİM SONUÇLARI 2018 RESMİ VERİLER: Geçmiş seçim sonuçları gündemde! İşte son genel seçimden AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları

Türkiye bu Pazar günü seçime gidiyor. 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek seçimlerde hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem milletvekilleri seçilecek. Bu kapsamda seçime artık oldukça kısa süre kaldı ve geçmiş seçim sonuçları da gündeme geldi. Son olarak ülkemizde 2018 tarihinde bir genel seçim düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.38 oyla en yüksek oyu almıştı. Peki, 24 Haziran 2018'de diğer parti ve adayların oy oranları nasıldı? İşte 2018 seçim sonuçları AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve tüm bu detaylar.

SEÇİM SONUÇLARI 2018: Geçmiş seçim sonuçları gündemde! İşte son genel seçimden AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ile oy oranları, 2023 seçimlerine kısa bir süre kala gündemdeki yerini de aldı. Seçmenler bu yılki seçim öncesinde, geçmiş yıllardaki sonuçları mercek altına alıyor. Öne çıkan başlıklardan biri ise "2018 seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları oluyor. İşte en son yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri 24 Haziran 2018 resmi seçim sonuçları…

SEÇİM SONUÇLARI 2018: Geçmiş seçim sonuçları gündemde! İşte son genel seçimden AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

81 ilde oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak. Sandıklar açılmaya başladıkça Yüksek Seçim Kurulu verileri paylaşacak.

YSK açıklamasına göre saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak geçmiş seçim sonuçları bilgisine sayfanın en alt bölümünden ulaşabilirsiniz.

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SEÇİM SONUÇLARI 2018: Geçmiş seçim sonuçları gündemde! İşte son genel seçimden AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları

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SEÇİM SONUÇLARI 2018: Geçmiş seçim sonuçları gündemde! İşte son genel seçimden AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları

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SEÇİM SONUÇLARI 2018: Geçmiş seçim sonuçları gündemde! İşte son genel seçimden AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları

İSTANBUL CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 2018

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanağına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İstanbul'da 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542'si oy kullandı. Bu oylardan 9 milyon 156 bin 802'si geçerli sayılırken 147 bin 740'ı geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul'da aldığı toplam oylar ise şöyle sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: 4 milyon 578 bin 454

Muharrem İnce: 3 milyon 378 bin 21

Selahattin Demirtaş: 661 bin 761

Meral Akşener: 435 bin 558

Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147

Doğu Perinçek: 16 bin 861

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