SEÇİM SONUÇLARI 2018 RESMİ VERİLER: Geçmiş seçim sonuçları gündemde! İşte son genel seçimden AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları

Giriş Tarihi: 11.05.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 23:32

Türkiye bu Pazar günü seçime gidiyor. 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek seçimlerde hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem milletvekilleri seçilecek. Bu kapsamda seçime artık oldukça kısa süre kaldı ve geçmiş seçim sonuçları da gündeme geldi. Son olarak ülkemizde 2018 tarihinde bir genel seçim düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.38 oyla en yüksek oyu almıştı. Peki, 24 Haziran 2018'de diğer parti ve adayların oy oranları nasıldı? İşte 2018 seçim sonuçları AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve tüm bu detaylar.