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Haberler Fotohaber SEÇİM SONUÇLARI 2023 İL İL || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 81 il
Giriş Tarihi: 29.05.2023 00:06 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 00:06

SEÇİM SONUÇLARI 2023 İL İL || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 81 il

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 son dakika haberi araştırılıyor. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar 50 + 1 alamazken, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ana Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon oy fark attı. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini almış durumda. Seçimi kim kazandı, oy oranları nasıl sorusu gündemdeki yerini korumakta. YSK tarafından duyurulan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. İşte 28 Mayıs seçim sonuçları

SEÇİM SONUÇLARI 2023 İL İL || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 81 il

28 Mayıs seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları hakkında son dakika araştırmalar devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu matematiksel olarak seçimin kesinlikle sona erdiğini dile getirirken, 81 ilde seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. İşte konu hakkında detaylar

SEÇİM SONUÇLARI 2023 İL İL || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 81 il

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

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SEÇİM SONUÇLARI 2023 İL İL || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 81 il
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SEÇİM SONUÇLARI 2023 İL İL || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 81 il
SEÇİM SONUÇLARI 2023 İL İL || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 81 il
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