Siirt 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimi Siirt sonuçlarında kim önde, hangi aday?

Siirt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları hakkında araştırmalar gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs 2023 saat 08.00 – 17.00 arası Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde vatandaşlar sandığa gidecek ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı sandık iradesiyle birlikte belirlenecek. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, Siirt'te seçimi kim kazandı? İşte Siirt seçim sonuçları 2023