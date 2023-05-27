Siirt 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimi Siirt sonuçlarında kim önde, hangi aday?

Siirt seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündemdeki yerini alıyor. Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci sırada bitirdiği 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası 2. Turda Siirt seçim sonuçları ve oy oranları araştırılacak. Milletvekili seçimlerinde Ak Parti 1 aday çıkarmıştı. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye 13. Cumhurbaşkanını kendi rızası ve iradesiyle seçecek. İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Siirt 2. tur seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Siirt seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramak istiyor. İşte detaylar