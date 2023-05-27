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Haberler Fotohaber Siirt 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimi Siirt sonuçlarında kim önde, hangi aday?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:38

Siirt 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimi Siirt sonuçlarında kim önde, hangi aday?

Siirt seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündemdeki yerini alıyor. Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci sırada bitirdiği 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası 2. Turda Siirt seçim sonuçları ve oy oranları araştırılacak. Milletvekili seçimlerinde Ak Parti 1 aday çıkarmıştı. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye 13. Cumhurbaşkanını kendi rızası ve iradesiyle seçecek. İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Siirt 2. tur seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Siirt seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramak istiyor. İşte detaylar

Siirt 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimi Siirt sonuçlarında kim önde, hangi aday?

Siirt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları hakkında araştırmalar gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs 2023 saat 08.00 – 17.00 arası Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde vatandaşlar sandığa gidecek ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı sandık iradesiyle birlikte belirlenecek. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, Siirt'te seçimi kim kazandı? İşte Siirt seçim sonuçları 2023

Siirt 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimi Siirt sonuçlarında kim önde, hangi aday?

SİİRT OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Siirt 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimi Siirt sonuçlarında kim önde, hangi aday?

28 MAYIS SİİRT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Siirt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Siirt 2. tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Siirt 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimi Siirt sonuçlarında kim önde, hangi aday?

SİİRT İLÇELERİ

Siirt, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo

Siirt 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanlığı seçimi Siirt sonuçlarında kim önde, hangi aday?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

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