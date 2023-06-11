ADANA DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 11 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile şiddetli sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre, Adana ili Saimbeyli ilçesinde şiddetli bir deprem gerçekleşti. Yerin 4.85 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi. Bu noktada az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Adana deprem son dakika gelişmeleri..