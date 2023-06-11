Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ADANA DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 11 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 11.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 10:01

ADANA DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 11 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile şiddetli sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre, Adana ili Saimbeyli ilçesinde şiddetli bir deprem gerçekleşti. Yerin 4.85 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi. Bu noktada az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Adana deprem son dakika gelişmeleri..

SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi: Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Derinliği 4.85 kilometre olarak ölçülen sarsıntı Adıyaman'da da hissedildi. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok kaydedilirken son olarak Adana ili Saimbeyli ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 11 Haziran 2023 Adana deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ADANA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerine göre, Adana ili Saimbeyli ilçesinde saat 07.47'de bir deprem meydana geldi.

4.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 4.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerden de hissedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2023-06-11

Saat:07:47:13 TSİ

Enlem:37.888 N

Boylam:36.236 E

Derinlik:4.85 km

SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 11 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA