ADANA DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 11 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi: Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Derinliği 4.85 kilometre olarak ölçülen sarsıntı Adıyaman'da da hissedildi. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok kaydedilirken son olarak Adana ili Saimbeyli ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 11 Haziran 2023 Adana deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...