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Haberler Fotohaber Son dakika Antalya deprem ile sallandı! 31 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 20:19

Son dakika Antalya deprem ile sallandı! 31 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Antalya deprem ile sallandı. Akdeniz'de Antalya Alanya merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Haberi duyan bölge halkı kilometrelerce derinlikte gerçekleşen depremin şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler için arama motorlarına yöneldi. Bu kapsamda ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 31 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. İşte, Antalya deprem son dakika gelişmeleri...

Son dakika Antalya deprem ile sallandı! 31 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Antalya deprem son dakika haberi: Akdeniz'de merkez üssü Alanya olarak ölçülen şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşanan her deprem vatandaşlarda endişeye sebep oluyor. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Antalya depremi korkuttu. Bu noktada az önce Antalya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 31 Ekim 2023 Antalya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

Son dakika Antalya deprem ile sallandı! 31 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU: ANTALYA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Akdeniz'de Antalya ili Alanya ilçesinde bir deprem meydana geldi.

31 Ekim Salı günü saat 19:56'da gerçekleşen depremim büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 68.7 km olarak açıklandı.

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Son dakika Antalya deprem ile sallandı! 31 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE ANTALYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer:Akdeniz - [34.25 km] Alanya (Antalya)

Tarih:2023-10-31

Saat:19:56:37 TSİ

Enlem:36.339 N

Boylam:31.647 E

Derinlik:68.7 km

Son dakika Antalya deprem ile sallandı! 31 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE ANTALYA DEPREM BİLGİLERİ

ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

Tarih: 31.10.2023

Saat: 19:56:36 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 88.3 km

Son dakika Antalya deprem ile sallandı! 31 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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