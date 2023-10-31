Son dakika Antalya deprem ile sallandı! 31 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Antalya deprem ile sallandı. Akdeniz'de Antalya Alanya merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Haberi duyan bölge halkı kilometrelerce derinlikte gerçekleşen depremin şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler için arama motorlarına yöneldi. Bu kapsamda ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 31 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. İşte, Antalya deprem son dakika gelişmeleri...