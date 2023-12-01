SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete’de: 4 üniversiteye yeni rektör atandı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre; Antalya Belek Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüklerine atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yer atama kararları ile; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığında da atamalar gerçekleştirildi.

İşte Resmi Gazete'de yer alan atama kararları...