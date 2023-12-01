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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 üniversiteye yeni rektör atandı
Giriş Tarihi: 01.12.2023 01:51 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 01:53

SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete'de: 4 üniversiteye yeni rektör atandı

Son dakika haberi... Atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, 6 bakanlığa ve 4 üniversiteye atamalar yapıldı.

SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete’de: 4 üniversiteye yeni rektör atandı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre; Antalya Belek Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüklerine atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yer atama kararları ile; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığında da atamalar gerçekleştirildi.

İşte Resmi Gazete'de yer alan atama kararları...

SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete’de: 4 üniversiteye yeni rektör atandı
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SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete’de: 4 üniversiteye yeni rektör atandı
SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete’de: 4 üniversiteye yeni rektör atandı
SON DAKİKA | Atama kararları Resmi Gazete’de: 4 üniversiteye yeni rektör atandı
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