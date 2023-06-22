Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: CHP'de büyük kavga! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirine girdi! Kulisler bu haberi konuşuyor...
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:08

SON DAKİKA: CHP'de büyük kavga! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirine girdi! Kulisler bu haberi konuşuyor...

CHP'de seçim sonrası iç hesaplaşma sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan ayrılmamakta kararlı görülürken, koltuğu bırakmak istemeyen yalnızca kendisi de değil. CHP'nin içinde yenilikçiler ve gelenekçiler olarak bilinen iki grup arasında savaş başladı. İki grubun içinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimler yer alıyor. Bu isimlerin başında gelen Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında yaşanan kavga ise kulislere bomba gibi düştü.

SON DAKİKA: CHP’de büyük kavga! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirine girdi! Kulisler bu haberi konuşuyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin ardından koltuğunu korumak için partiyi yeniden şekillendirmeye başladı. İlk olarak MYK'yı kendine yakın isimlerle yenileyen Kılıçdaroğlu, değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'lilere parti örgütlerini de kendisine bağlayarak cevap verdi. CHP'de koltuğunu korumak isteyen yalnızca Kılıçdaroğlu değil. Ona yakın isimler arasında da bir savaş var. CHP kulisleri, yenilikçileri temsil eden Engin Özkoç ile değişim karşıtı gelenekçileri temsil eden Faik Öztrak arasındaki kavgayı konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun örgütten sorumlu koordinatörlük görevini Engin Özkoç'a vermesi Faik Öztrak'ı sinirlendirdi. Öztrak, duruma karşı çıkınca Özkoç hesap sordu. İşte CHP kulislerindeki sıcak gelişmenin detayları...

SON DAKİKA: CHP’de büyük kavga! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirine girdi! Kulisler bu haberi konuşuyor...

CHP'DE BÜYÜK KAOS BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki Faik Öztrak ile Engin Özkoç arasında hesaplaşma başladı. CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre; yenilikçiler ile gelenekçileri temsil eden iki ismin arasındaki kavganın fitili Kılıçdaroğlu'nun son ataması ile yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: CHP’de büyük kavga! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirine girdi! Kulisler bu haberi konuşuyor...

ÖZKOÇ'U ÖRGÜTTEN SORUMLU KOORDİNATÖR YAPTI

Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu Ekrem İmamoğlu tehlikesine karşı kendine yakın isimlerle yeniden şekillendirdi. CHP örgütlerini de kendisine bağlayan Kılıçdaroğlu, koltuğunu koruyacağını net şekilde belli etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Engin Özkoç'u bakan yapacaktı. Özkoç, bu nedenle milletvekili adayı gösterilmedi. Kılıçdaroğlu'nun seçilememesinin ardından Özkoç'un payına örgütten sorumlu genel koordinatörlük düştü. Kılıçdaroğlu'nun bu ataması ise diğer vazgeçilmezi Faik Öztrak'ı çileden çıkardı.

SON DAKİKA: CHP’de büyük kavga! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirine girdi! Kulisler bu haberi konuşuyor...

ÖZTRAK VE MYK ÖZKOÇ İSMİNE KARŞI ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özkoç'a verdiği göreve ilk itiraz Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, Özkoç'un yerine MYK'dan bir ismin bu göreve getirilmesi gerektiği fikrini ortaya attı. MYK üyeleri de Öztrak'ın fikrine destek verdi.

SON DAKİKA: CHP’de büyük kavga! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirine girdi! Kulisler bu haberi konuşuyor...

ÖZKOÇ HEMEN HESAP SORDU

İl başkanları ve belediye başkanları ile konuşan Özkoç, parti örgütü ile ilgili süreçten bahsetti. Öztrak'ın kendisine karşı çıktığını öğrenmesi üzerine ise zaten anlaşamadığı Öztrak'a hesap sordu. İkilinin arasında gerilimin zirveye ulaştığı CHP kulislerinde konuşuluyor.

SON DAKİKA