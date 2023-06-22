SON DAKİKA: CHP’de büyük kavga! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirine girdi! Kulisler bu haberi konuşuyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin ardından koltuğunu korumak için partiyi yeniden şekillendirmeye başladı. İlk olarak MYK'yı kendine yakın isimlerle yenileyen Kılıçdaroğlu, değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'lilere parti örgütlerini de kendisine bağlayarak cevap verdi. CHP'de koltuğunu korumak isteyen yalnızca Kılıçdaroğlu değil. Ona yakın isimler arasında da bir savaş var. CHP kulisleri, yenilikçileri temsil eden Engin Özkoç ile değişim karşıtı gelenekçileri temsil eden Faik Öztrak arasındaki kavgayı konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun örgütten sorumlu koordinatörlük görevini Engin Özkoç'a vermesi Faik Öztrak'ı sinirlendirdi. Öztrak, duruma karşı çıkınca Özkoç hesap sordu. İşte CHP kulislerindeki sıcak gelişmenin detayları...