Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:08
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
11:08
SON DAKİKA: CHP'de büyük kavga! Engin Özkoç ile Faik Öztrak birbirine girdi! Kulisler bu haberi konuşuyor...
CHP'de seçim sonrası iç hesaplaşma sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan ayrılmamakta kararlı görülürken, koltuğu bırakmak istemeyen yalnızca kendisi de değil. CHP'nin içinde yenilikçiler ve gelenekçiler olarak bilinen iki grup arasında savaş başladı. İki grubun içinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimler yer alıyor. Bu isimlerin başında gelen Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında yaşanan kavga ise kulislere bomba gibi düştü.