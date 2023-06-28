Giriş Tarihi: 28.06.2023 11:57
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
11:57
SON DAKİKA! CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan'dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul'da gider...
SON DAKİKA HABERİ: CHP'de seçim sonrası değşim tartışması sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak içim hamle üstüne hamle yaparken, 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu, 'Çok güveniyorum' dediği Mansur Yavaş, yanından hiç ayırmadığı Özgür Özel ve yine en yakınlarından Bülent Tezcan kendisine bayrak açtı. Tezcan, "Seçim bittiği gün Kemal Bey'in 'Yeni dönemde aday olmuyorum. Bu değişimi koordine edeceğim' demesini beklerdik" şeklinde yeni bir açıklama daha yaparken, değişim olmaması halinde yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil birçok ili kaybedebileceklerini söyledi.