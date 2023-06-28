SON DAKİKA! CHP’de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan’dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul’da gider...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN YANA SAF TUTTU

Tezcan, seçim yenilgisinin ardından ilk değişim çağrısını yapan Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır aldı. Tezcan, "İmamoğlu'nun açıklamalarıyla sizin yaptığınız 'kadro hareketi' örtüşüyor" görüşüne de şöyle yanıt verdi:

Evet… Yenilenmeyi, değişimi söylediğimizde, 'İyi de canım İstanbul'u mu kaybedelim' dememek gerekiyor. Değişimin karşılığı İstanbul tartışması değil. Buraya sıkıştırırsanız konuyu anlamamış olursunuz. Ya da statükoyu devam ettirmeye gerekçe aramak olur. Kimse korkmasın! Bu yaklaşımların hiçbirisi İstanbul'u kaybetmeye yönelik yaklaşımlar değil. Tam tersine böyle devam ederse sadece İstanbul'u değil birçok yeri riske edeceğiz.