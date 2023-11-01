ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Alanya sallandı! Şimdi Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sayfası

Son dakika Elazığ deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Elazığ Maden merkezli deprem yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. 3 üzerinde büyüklükteki sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri depremin şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler için arama motorlarına yöneldi. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. Peki; Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Elazığ deprem son dakika gelişmeleri...