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Haberler Fotohaber ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Alanya sallandı! Şimdi Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sayfası
Giriş Tarihi: 01.11.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 21:50

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Alanya sallandı! Şimdi Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sayfası

Son dakika Elazığ deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Elazığ Maden merkezli deprem yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. 3 üzerinde büyüklükteki sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri depremin şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler için arama motorlarına yöneldi. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. Peki; Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Elazığ deprem son dakika gelişmeleri...

Son dakika Elazığ deprem ile sallandı! 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Elazığ deprem son dakika haberi: Elazığ'da merkez üssü Maden olarak ölçülen bir sarsıntı meydana geldi. Başta afet bölgesi olmak üzere fay hattı üzerindeki illerde yaşanan her deprem vatandaşları paniğe sevk ediyor. Gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Elazığ deprem haberi gündemdeki yerini aldı. Bölge halkı az önce Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları ile sarsıntının merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 1 Kasım 2023 Elazığ depremi hakkında merak edilenler...

Son dakika Elazığ deprem ile sallandı! 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU: ELAZIĞ'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Elazığ ili Maden ilçesinde bir deprem meydana geldi.

1 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:50'de gerçekleşen depremim büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 5.3 km olarak açıklandı.

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Son dakika Elazığ deprem ile sallandı! 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE ELAZIĞ DEPREM BİLGİLERİ

HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)

01.11.2023

20:50:09 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 5.3 km

Son dakika Elazığ deprem ile sallandı! 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Son dakika Elazığ deprem ile sallandı! 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA