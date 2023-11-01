ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA: Alanya sallandı! Şimdi Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 1 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sayfası

Elazığ deprem son dakika haberi: Elazığ'da merkez üssü Maden olarak ölçülen bir sarsıntı meydana geldi. Başta afet bölgesi olmak üzere fay hattı üzerindeki illerde yaşanan her deprem vatandaşları paniğe sevk ediyor. Gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Elazığ deprem haberi gündemdeki yerini aldı. Bölge halkı az önce Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları ile sarsıntının merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 1 Kasım 2023 Elazığ depremi hakkında merak edilenler...