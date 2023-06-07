DEPREM SON DAKİKA: Gaziantep depremi korkuttu! Az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 7 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:31

Son dakika deprem haberi: Gaziantep deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Gaziantep ili İslahiye ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 13.13 km derinliğinde yaşanan sarsıntı, bölge halkında endişeye neden odlu. Bu noktada az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Gaziantep deprem son dakika gelişmeleri..