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Haberler Fotohaber DEPREM SON DAKİKA: Gaziantep depremi korkuttu! Az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 7 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:31

DEPREM SON DAKİKA: Gaziantep depremi korkuttu! Az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 7 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Gaziantep deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Gaziantep ili İslahiye ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 13.13 km derinliğinde yaşanan sarsıntı, bölge halkında endişeye neden odlu. Bu noktada az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Gaziantep deprem son dakika gelişmeleri..

SON DAKİKA: Gaziantep deprem ile sarsıldı! Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi: Gaziantep'te korkutan bir deprem meydana geldi. Derinliği 13.13 kilometre olarak kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanırken son olarak Gaziantep ili İslahiye ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 7 Haziran 2023 Gaziantep deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: Gaziantep deprem ile sarsıldı! Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: GAZİANTEP'TE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerine göre, Gaziantep ili İslahiye ilçesinde saat 08.07'de bir deprem meydana geldi.

3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 13.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA: Gaziantep deprem ile sarsıldı! Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:İslahiye (Gaziantep)

Tarih:2023-06-07

Saat:08:07:04 TSİ

Enlem:36.9 N

Boylam:36.581 E

Derinlik:13.13 km

SON DAKİKA: Gaziantep deprem ile sarsıldı! Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: Gaziantep deprem ile sarsıldı! Az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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