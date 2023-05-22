SON DAKİKA: İzmir deprem ile sallandı! Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: İzmir deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi İzmir Körfezi'nde deprem meydana geldi. Yerin 6.98 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İzmir ili Urla ilçesinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depreminin korkusunu üzerinden hala atamayan vatandaşlar az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan sarsıntılar 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, İzmir deprem son dakika gelişmeleri...