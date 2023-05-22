SON DAKİKA: İzmir deprem ile sallandı! Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı İzmir'de şiddetli bir şekilde hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşları paniğe sevk ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı kaydedilirken son olarak İzmir ili Urla ilçesinde hissedilen deprem korkuttu. Bu noktada az önce İzmir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 22 Mayıs 2023 İzmir deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...