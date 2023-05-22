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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İzmir deprem ile sallandı! Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 22.05.2023 19:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 19:01

SON DAKİKA: İzmir deprem ile sallandı! Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: İzmir deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi İzmir Körfezi'nde deprem meydana geldi. Yerin 6.98 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İzmir ili Urla ilçesinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depreminin korkusunu üzerinden hala atamayan vatandaşlar az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan sarsıntılar 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, İzmir deprem son dakika gelişmeleri...

DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de korkutan deprem! Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı İzmir'de şiddetli bir şekilde hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşları paniğe sevk ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı kaydedilirken son olarak İzmir ili Urla ilçesinde hissedilen deprem korkuttu. Bu noktada az önce İzmir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 22 Mayıs 2023 İzmir deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de korkutan deprem! Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ DUYURDU: İZMİR'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İzmir ili Menemen ilçesinde saat 04.23'te bir deprem meydana geldi.

3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 12.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de korkutan deprem! Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

MENEMEN (IZMIR)

22.05.2023

04:23:55 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 12.8 km

DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de korkutan deprem! Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD DUYURDU: İZMİR'DE BİR DEPREM DAHA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ege Denizi İzmir Körfezi'nde saat 08.34'te bir deprem daha kaydedildi.

2.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı İzmir ili Urla ilçesinde şiddetli bir şekilde hissedildi.

DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de korkutan deprem! Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç? 22 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Yer: Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.42 km] Urla (İzmir)

Tarih: 2023-05-22

Saat: 08:34:22

Derinlik: 6.98

Büyüklük: 2.2

SON DAKİKA