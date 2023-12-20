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Haberler Fotohaber TORBA YASA GÜNCEL SON DURUM 2023 || Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi...
Giriş Tarihi: 20.12.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 15:08

TORBA YASA GÜNCEL SON DURUM 2023 || Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi...

Torba Yasa meclisten geçti mi? 86 maddelik teklifin ilk 43 maddesi kabul edilmişti. Şimdi ise gözler kalan diğer maddelere çevrildi. Ev hanımlarına emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, yeni evlenenlere evlilik kredisi, sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi gibi birçok çalışmayı içinde barındıran Torba Yasa hakkında gelişmelerin yıl sonuna az bir süre kala nasıl seyredeceği merak konusu. Peki, Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? İşte, Torba Yasa güncel son durum!

TORBA YASA GÜNCEL SON DURUM 2023 || Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi...

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Torba Yada'da güncel son durum merak ediliyor. Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de torba yasada yer alacağını, böylece esnafın 5 yıl daha erken emekli olabileceği yasanın da içinde yer aldığı maddelerin hangisi onaylacak merak konusu oldu. Peki, Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak?

TORBA YASA GÜNCEL SON DURUM 2023 || Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, torba kanun teklifini görüşmek üzere geçtiğimiz gün toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak. Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor. TBMM Genel Kurulunda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.

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TORBA YASA GÜNCEL SON DURUM 2023 || Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi...

TORBA YASA TEKLİFİNİN 42 MADDESİ KABUL EDİLDİ

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, ekonomik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde kabul edildi.

Kabul edilen maddelerden biri, liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara ve cezalara yönelik yeni tarifenin belirlenmesini içeriyor. Buna göre, Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezasının üst sınırı artırılacak. Gemilerde izinsiz yolcu taşınması ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasına yönelik cezalar artırılacak.

TORBA YASA GÜNCEL SON DURUM 2023 || Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi...

Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor.

Yurt dışında verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların tamamının, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartı getirilerek, indirim oranı yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarılıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'na, istisnaden faydalanılabilmesi için Türkiye'ye transfer edilmesi gereken kazanç tutarını belirleme yetkisi veriliyor.

TORBA YASA GÜNCEL SON DURUM 2023 || Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi...

YENİ TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Buna göre, toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-27 Aralık tarihlerinde görüşüleceği tahmin ediliyor.

TBMM sürecinin tamamlanmasının ardından torba yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Genel Kurulun, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.

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