TORBA YASA GÜNCEL SON DURUM 2023 || Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, torba kanun teklifini görüşmek üzere geçtiğimiz gün toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak. Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor. TBMM Genel Kurulunda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.