Giriş Tarihi: 20.12.2023 15:07
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
15:08
TORBA YASA GÜNCEL SON DURUM 2023 || Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, evlilik kredisi...
Torba Yasa meclisten geçti mi? 86 maddelik teklifin ilk 43 maddesi kabul edilmişti. Şimdi ise gözler kalan diğer maddelere çevrildi. Ev hanımlarına emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, yeni evlenenlere evlilik kredisi, sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi gibi birçok çalışmayı içinde barındıran Torba Yasa hakkında gelişmelerin yıl sonuna az bir süre kala nasıl seyredeceği merak konusu. Peki, Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? İşte, Torba Yasa güncel son durum!