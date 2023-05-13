Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Tunceli Pertek seçim sonuçları 2023: Tunceli Pertek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:25

Tunceli Pertek seçim sonuçları 2023: Tunceli Pertek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Tunceli Pertek seçim sonuçları son dakika verileri gündemdeki yerini aldı. 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanının belli olacağı seçimi sonuçlarında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları siyasi partiler tarafından heyecanla takip ediliyor. Tunceli Pertek seçim sonucu güncel veriler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzdeleri gündemde. İşte, Tunceli Pertek seçim sonuçları 2023 son durum…

Tunceli Pertek seçim sonuçları 2023: Tunceli Pertek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Tunceli seçim sonuçları ilçe detayında Pertek seçim sonuçları araştırması başladı. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan ilde Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti gibi ittifak partilerin kaç oy aldığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adayları; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi) oy oranları canlı sayılarla takip ediliyor. Tunceli Pertek seçim sonuçları 2023 tabloda yerini alıyor. İşte, Tunceli Pertek seçim sonucu hakkında merak edilenler…

Tunceli Pertek seçim sonuçları 2023: Tunceli Pertek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

TUNCELİ PERTEK SEÇİM SONUCU VE OY ORANLARI 2023

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Pertek Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tunceli Pertek seçim sonuçları 2023: Tunceli Pertek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Tunceli Pertek seçim sonuçları 2023: Tunceli Pertek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Tunceli Pertek seçim sonuçları 2023: Tunceli Pertek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

SON DAKİKA