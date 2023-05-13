Turhal seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat Turhal seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Turhal seçim sonuçları ve partilerin oy oranları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İç Anadolu bölgesinde yer alan Turhal'da geçtiğimiz seçimde Ak Parti %54.87, MHP %15.33, CHP %24.32 ve İyi Parti %10.44 oy oranını almıştı. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar "Turhal seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Turhal seçim sonucu ve oy oranları 2023