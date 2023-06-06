Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı: ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, satışlar başladı mı?

AK Parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti bulunasıyla birlikte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı gündemdeki yerini almaya başladı. 28 Mayıs seçiminden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon müjdesinde bulunmuştu. Akıllı telefonlar böylelikle gençlere Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV'siz satılacak. Peki, Peki, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlıyor? İşte detaylar