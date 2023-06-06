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Haberler Fotohaber Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı: ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, satışlar başladı mı?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:41

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı: ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, satışlar başladı mı?

AK Parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti bulunasıyla birlikte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı gündemdeki yerini almaya başladı. 28 Mayıs seçiminden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon müjdesinde bulunmuştu. Akıllı telefonlar böylelikle gençlere Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV'siz satılacak. Peki, Peki, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlıyor? İşte detaylar

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı: ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, satışlar başladı mı?

Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, satışlar başladı mı gibi sorular yanıt aramakta. Bilindiği üzere cep telefonlarında Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunmakta. Detaylar hakkında araştırmalar devam ederken vatandaşlar, öğrencilere vergisiz telefon yaş sınırı kaç sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı: ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, satışlar başladı mı?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı: ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, satışlar başladı mı?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı: ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, satışlar başladı mı?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor.

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı: ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, satışlar başladı mı?

VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?

Yükseköğrenimine devam eden öğrenciler yararlanabilecek.

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