Öğrencilere vergisiz telefon açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç, kimler alabilir? Vergisiz KDV ve ÖTV'siz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi soruları Başkan Erdoğan tarafından müjdelene vergisiz, ÖTV ve KDV'siz telefon müjdesinin ardından sorgulanıyor. Tek defaya mahsus uygulanacak vergisiz telefon ve bilgisayarı üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ve açık öğretim öğrencilerinden hangilerinin alabileceği araştırılıyor. Peki, Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı? İşte, vergisiz telefon, iPhone fiyatları 2023!