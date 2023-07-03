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Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefon açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç, kimler alabilir? Vergisiz KDV ve ÖTV'siz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:42

Öğrencilere vergisiz telefon açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç, kimler alabilir? Vergisiz KDV ve ÖTV'siz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu gündemi meşgul ediyor. Başkan Erdoğan tarafından 2023 Genel Seçimleri öncesi müjdesi verilen vergisiz cep telefonu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç? Soruları hakkında araştırmalar sürüyor. Vergisiz telefon, iPhone fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL merak ediliyor. İşte, tüm merak edilenler…

Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç? Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi soruları Başkan Erdoğan tarafından müjdelene vergisiz, ÖTV ve KDV'siz telefon müjdesinin ardından sorgulanıyor. Tek defaya mahsus uygulanacak vergisiz telefon ve bilgisayarı üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ve açık öğretim öğrencilerinden hangilerinin alabileceği araştırılıyor. Peki, Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı? İşte, vergisiz telefon, iPhone fiyatları 2023!

Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç? Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç? Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç? Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç? Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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