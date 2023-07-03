Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:42
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
12:42
Öğrencilere vergisiz telefon açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç, kimler alabilir? Vergisiz KDV ve ÖTV'siz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?
Öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu gündemi meşgul ediyor. Başkan Erdoğan tarafından 2023 Genel Seçimleri öncesi müjdesi verilen vergisiz cep telefonu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç? Soruları hakkında araştırmalar sürüyor. Vergisiz telefon, iPhone fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL merak ediliyor. İşte, tüm merak edilenler…