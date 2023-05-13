Üzümlü seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Erzincan Üzümlü seçim sonucu ve oy oranları

Erzincan Üzümlü seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs'ta vatandaşlar cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyunu kullanmak için sandığa gidecek. Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'nin oyları merak ediliyor. Düşük nüfuslu olmasından ötürü Üzümlü seçim sonucu gündemdeki yerini alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu noktada Üzümlü seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. İşte Erzincan Üzümlü seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları