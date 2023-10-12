SON DAKİKA VAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM: 4 üzerinde sallandı! Az önce Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri: Van deprem ile şiddetli sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana geldi. 7 kilometre derinlikte ölçülen Van depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik detayları araştırılıyor. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, ''Az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 12 Ekim 2023 Van deprem son dakika gelişmeleri, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.