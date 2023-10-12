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Haberler Fotohaber SON DAKİKA VAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM: 4 üzerinde sallandı! Az önce Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:00

SON DAKİKA VAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM: 4 üzerinde sallandı! Az önce Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri: Van deprem ile şiddetli sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana geldi. 7 kilometre derinlikte ölçülen Van depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik detayları araştırılıyor. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, ''Az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 12 Ekim 2023 Van deprem son dakika gelişmeleri, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.

VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son dakika Van deprem açıklamasında bulundu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin dört bir yanında her gün yüzlerce sarsıntı meydana geliyor. Son olarak yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlenen Van deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları ile gündemdeki yerini aldı. 4 üzerinde yaşanan şiddetli sarsıntı, çevredeki illerden de hissedildi. Peki, şimdi Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 12 Ekim 2023 Van depremi hakkında ayrıntılı bilgiler....

VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA | VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son dakika haberine göre, 12 Ekim 2023 Perşembe günü Van'da deprem meydana geldi.

Saat 14.04'te yaşanan depremin merkez üssü Tuşba ilçesi olarak açıklandı.

SON DAKİKA: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem! | Video

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Van ilimizin Tuşba ilçesinde, saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

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VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ İLE VAN DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Van Gölü - [04.01 km] Tuşba (Van)

Tarih:2023-10-12

Saat:14:04:04 TSİ

Enlem:38.906 N

Boylam:43.501 E

Derinlik:7 km

VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD, daha sonra yaptığı açıklamada ise olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi:

''Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 14.04'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.''

VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN DEPREMLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Tuşba ilçesinde Kozan yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi.

Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını belirten Bakan Yerlikaya, "An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

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