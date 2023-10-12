SON DAKİKA VAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM: 4 üzerinde sallandı! Az önce Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN DEPREMLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Tuşba ilçesinde Kozan yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi.

Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını belirten Bakan Yerlikaya, "An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.