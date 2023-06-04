YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu’nu açıkladı! Yeni Kabinede kimler var, hangi isimler? İşte Bakanların isim listesi

Giriş Tarihi: 04.06.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 09:26

Son dakika Yeni Kabine belli oldu. 28 Mayıs 2023 seçimlerinden büyük bir zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran'da Yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize ışık tutacak Yeni Kabine listesini kamuya tanıttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Mehmet Şimşek'in ismi dikkat çekerken, 19 Temmuz 2017 – 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak tekrardan Bakanlığa döndü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Cevdat Yılmaz seçildi. Bu noktada vatandaşlar Yeni Kabinede kimler var, Kabine belli oldu mu sorularını yöneltiyor. İşte Yeni Kabine listesi 2023