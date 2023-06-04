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Haberler Fotohaber YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu’nu açıkladı! Yeni Kabinede kimler var, hangi isimler? İşte Bakanların isim listesi
Giriş Tarihi: 04.06.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 09:26

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu’nu açıkladı! Yeni Kabinede kimler var, hangi isimler? İşte Bakanların isim listesi

Son dakika Yeni Kabine belli oldu. 28 Mayıs 2023 seçimlerinden büyük bir zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran'da Yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize ışık tutacak Yeni Kabine listesini kamuya tanıttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Mehmet Şimşek'in ismi dikkat çekerken, 19 Temmuz 2017 – 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak tekrardan Bakanlığa döndü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Cevdat Yılmaz seçildi. Bu noktada vatandaşlar Yeni Kabinede kimler var, Kabine belli oldu mu sorularını yöneltiyor. İşte Yeni Kabine listesi 2023

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu’nu açıkladı! Yeni Kabinede kimler var, hangi isimler? İşte Bakanların isim listesi

Yeni Kabine ve Bakanlar Kurulu belli oldu. 28 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde kabinesini açıkladı. Mit Müsteşarı İbrahim Kalın olurken, Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Mahinur Özdemir Göktaş getirildi. Bu noktada Yeni Kabine Listesi 2023 sıklıkla vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte konu hakkında detaylar

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu’nu açıkladı! Yeni Kabinede kimler var, hangi isimler? İşte Bakanların isim listesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNESİNİ AÇIKLADI

Son dakika… 28 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıkladı.

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YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu’nu açıkladı! Yeni Kabinede kimler var, hangi isimler? İşte Bakanların isim listesi

YENİ KABİNE LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu’nu açıkladı! Yeni Kabinede kimler var, hangi isimler? İşte Bakanların isim listesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 || Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu’nu açıkladı! Yeni Kabinede kimler var, hangi isimler? İşte Bakanların isim listesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

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