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Haberler Fotohaber Yeni bakanlar kurulu ile ilk kabine bugün! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 10:29

Yeni bakanlar kurulu ile ilk kabine bugün! Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?

Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak. İlk toplantının gerçekleşeceği günde ise "Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılının ilk bakanlarını tanıtırken, eski bakanlar da devir teslim töreniyle görevlerini yeni bakanlara teslim etti. İşte 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesi…

Yeni bakanlar kurulu ile ilk kabine bugün! Başkan Erdoğan’ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?

28 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıklamıştı. Bu kapsamda ise yeni bakanlar kurulu ile ilk kabine bugün gerçekleşecek. Bu noktada "Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?" sorusu vatandaşların gündemine geliyor. İşte Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde yer alan o isimler ve detaylar…

Yeni bakanlar kurulu ile ilk kabine bugün! Başkan Erdoğan’ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunun yanıtını verdi. Başkan Erdoğan, yeni Kabine listesi açıklamasını Çankaya Köşkü'nden gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, demokrasisinin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamladığını belirterek, Türkiye tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece seçim yapmadığına, aynı zamanda gelecek asrın nasıl olacağına da karar verdiğine işaret eden Erdoğan, milletin iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline de sahip çıktığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2200 yılı aşan devlet geleneğiyle, 1000 yılı aşan millet şuuruyla, asırlara sari birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, 1000 yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceğinin bir kez daha anlaşıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

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Yeni bakanlar kurulu ile ilk kabine bugün! Başkan Erdoğan’ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?

"Türkiye bugün, dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan 54 milyondan fazla vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki kardeşlerimizi, her iki seçimde de ülkemize karşı sorumluluklarını bihakkın yerine getirdikleri için ayrıca tebrik ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören 27 milyon 835 bin vatandaşımıza hassaten şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.

Sevincimizi paylaşan, bugün göreve başlama törenimize katılarak bizleri onurlandıran devlet ve hükümet başkanlarına şahsım, ülkem ve milletim adına tekrar minnettarlığımızı ifade ediyorum. Zor günlerimizde yanımızda olan kardeşlerimizin mutlu günlerimizde de bizleri yalnız bırakmadıklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizle dünyanın dört bir köşesindeki dostlarımızla omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan, umudunu Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine bağlamış hiç kimseyi mahcup etmeyeceklerini vurgulayarak, 14 gün arayla sandıkta milletten iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Yeni bakanlar kurulu ile ilk kabine bugün! Başkan Erdoğan’ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?

YENİ KABİNE ÜYELERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Yeni bakanlar kurulu ile ilk kabine bugün! Başkan Erdoğan’ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

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