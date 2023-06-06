Yeni bakanlar kurulu ile ilk kabine bugün! Başkan Erdoğan’ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?

Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak. İlk toplantının gerçekleşeceği günde ise "Başkan Erdoğan'ın 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesinde kimler var, yeni bakanlar kimler?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılının ilk bakanlarını tanıtırken, eski bakanlar da devir teslim töreniyle görevlerini yeni bakanlara teslim etti. İşte 2023 Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesi…