Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Mahmut Özer sonrası Kabinede Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu, ne zaman belli olacak?

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kalın'ın açıklamalarına göre takvim Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek.

YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklanacağı şu an için bilinmiyor. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Sonrasında takvim devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği günün akşamı yemek daveti olacak. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacak.