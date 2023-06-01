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Haberler Fotohaber Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Mahmut Özer sonrası Kabinede Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:18

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Mahmut Özer sonrası Kabinede Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu, ne zaman belli olacak?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı ve kesin olmayan sonuçlar doğrultusunda 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kabinede birçok ismin değişmesi beklenirken, Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak, ne zaman belli olacak sorusu yanıt aramakta. Hali Hazırda Bakanlıkta Mahmut Özer görev alırken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden milletvekili seçilen 16 üye arasında yer aldı. Bakan Özer, 14 Mayıs seçimlerinde Ordu milletvekili seçildi. Peki, Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? İşte konu hakkında detaylar

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Mahmut Özer sonrası Kabinede Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu, ne zaman belli olacak?

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak sorusu yanıt aramakta. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlandı ve milletvekilleri kayıtlarını yapmaya başladı. Yemin töreni sonrası bakanların açıklanması bekleniyor. Bakan Özer'in bakanlığa devam edip etmeyeceği bekleniyor. Peki, Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte konu hakkında detaylar

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Mahmut Özer sonrası Kabinede Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu, ne zaman belli olacak?

YENİ KABİNE YEMİN TÖRENİ SONRASI AÇIKLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir kabine kurulacağını söylemişti. Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini Cuma günü açıklaması bekleniyor. Zira, İbrahim Kalın da bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Meclis'in yemin etmesinin ardından yeni kabinede görev alacak bir vekilin istifa etmesi gerekecek.

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Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Mahmut Özer sonrası Kabinede Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu, ne zaman belli olacak?

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM İçtüzüğü'ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanacak.

En yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Geçici Başkan olarak yöneteceği toplantıda içtüzük uyarınca önce milletvekili yeminleri gerçekleştirilecek.

Milletvekillerinin yeminin ardından ise 3 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'da yemin etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün akşam saatlerinde yeni kabineyi açıklaması; pazar günü de vekil seçilen eski bakanlar ile yeni atanan bakanların Genel Kurul'da ant içmesi planlanıyor.

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Mahmut Özer sonrası Kabinede Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu, ne zaman belli olacak?

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLACAK?

Birçok kişinin ismi bakanlık için geçerken, yeni Milli Eğitim Bakanı henüz belli olmadı.

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Mahmut Özer sonrası Kabinede Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu, ne zaman belli olacak?

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kalın'ın açıklamalarına göre takvim Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek.

YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklanacağı şu an için bilinmiyor. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Sonrasında takvim devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği günün akşamı yemek daveti olacak. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacak.

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