Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Mahmut Özer sonrası Kabinede Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu, ne zaman belli olacak?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı ve kesin olmayan sonuçlar doğrultusunda 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kabinede birçok ismin değişmesi beklenirken, Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak, ne zaman belli olacak sorusu yanıt aramakta. Hali Hazırda Bakanlıkta Mahmut Özer görev alırken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden milletvekili seçilen 16 üye arasında yer aldı. Bakan Özer, 14 Mayıs seçimlerinde Ordu milletvekili seçildi. Peki, Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? İşte konu hakkında detaylar