Yeni Tarım ve Orman Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Tarım ve Orman Bakanı kim olacak?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı hakkında sorgulamalar hız kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi iki turda tamamlandı. Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken gözler kurulacak yeni Kabine listesi ve Bakanlar Kuruluna çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada seçimi kazandığında kadroları yenileyeceklerini belirtmişti. Bu gelişme sonrası yeni bakanlar ile ilgili araştırmalar başladı. Şu anda Vahit Kirişçi'nin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı koltuğuna oturacak isim merak konusu oldu. Peki, 2023 Yeni Kabine listesinde Tarım ve Orman Bakanı kim olacak, belli oldu mu? İşte, konu hakkında detaylar…