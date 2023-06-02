Yeni Tarım ve Orman Bakanı kimdir, açıklandı mı? 2023 Yeni Kabine listesinde Tarım ve Orman Bakanı kim olacak?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı kimdir, açıklandı mı sorusu 2023 Seçimleri ardından gündemdeki yerini aldı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Şimdi ise tüm gözler kurulacak yeni kabine ile ilgili gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Hükümet yetkililerinden gelen açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi günü yemin edecek ve aynı gün içerisinde yeni Kabine'yi açıklamayacak. Bu noktada ise 2023 Yeni Kabine listesinde Tarım ve Orman Bakanı kim olacak, belli oldu mu sorusu yanıt aramaya başladı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Vahit Kirişçi'nin yerine gelecek isim araştırılıyor. İşte, Yeni Tarım ve Orman Bakanı hakkında tüm bilgiler…