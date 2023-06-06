YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ais.osym.gov.tr ekranı ile yayımda!

YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. ÖSYM geçen hafta YKS sınav giriş belgesi 2023'ü yayımladı. 17 – 17 Haziran tarihleri arasında TYT – AYT ve YDT oturumları yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınavında depremzedelere ulaşım yardımı yapılacağı belirtilmişti. YKS sınav giriş yerleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alınabiliyor. Peki, YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı