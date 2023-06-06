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Haberler Fotohaber YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ais.osym.gov.tr ekranı ile yayımda!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 12:14

YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ais.osym.gov.tr ekranı ile yayımda!

YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. ÖSYM geçen hafta YKS sınav giriş belgesi 2023'ü yayımladı. 17 – 17 Haziran tarihleri arasında TYT – AYT ve YDT oturumları yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınavında depremzedelere ulaşım yardımı yapılacağı belirtilmişti. YKS sınav giriş yerleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alınabiliyor. Peki, YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ais.osym.gov.tr ekranı ile yayımda!

YKS sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir, nereden bakılır gibi sorular öğrenciler tarafından araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ulaşabilir. Peki, YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? İşte konu hakkında detaylar

YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ais.osym.gov.tr ekranı ile yayımda!

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU | ÖSYM SORGULAMA EKRANI!

ÖSYM tarafından 2023 YKS sınav yerleri ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, günlerdir merak edilen YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusuna netlik kazandırıldı. Buna göre, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu yıl TYT 17 Haziran'da, AYT ve YDT ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ais.osym.gov.tr ekranı ile yayımda!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran 2023'te yapılacak 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ais.osym.gov.tr ekranı ile yayımda!

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS sınav giriş yerlerine nereden bakılır? 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ais.osym.gov.tr ekranı ile yayımda!

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı.

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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