YKS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ/GİRİŞ YERLERİ SORGULA

ÖSYM tarafından 17-18 Haziran'da uygulanacak olan YKS giriş belgesi için araştırmalar başladı. Yaklaşık 3 milyon adayın katılım göstereceği TYT, AYT ve YDT oturumları için üniversite sınavı giriş yerleri yayınlandı. Böylece girecekleri okula önceden gidebiliyorlar. Sınava girerken mutlaka yanında bulundurulması gereken belgeler arasında yer alıyorlar. ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilen YKS giriş belgesi ve sınav giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? İşte 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı