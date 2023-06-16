YKS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ/GİRİŞ YERLERİ SORGULA

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS'ye bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgelerinin yanında olması gerekiyor. YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması, sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmiyor. ÖSYM yaınladığı kılavuzda;

"Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır." şeklinde açıklama bulunuyor.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafındanbelirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.