Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ/GİRİŞ YERLERİ SORGULA
Giriş Tarihi: 16.06.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 16:22

YKS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ/GİRİŞ YERLERİ SORGULA

ÖSYM tarafından 17-18 Haziran'da uygulanacak olan YKS giriş belgesi için araştırmalar başladı. Yaklaşık 3 milyon adayın katılım göstereceği TYT, AYT ve YDT oturumları için üniversite sınavı giriş yerleri yayınlandı. Böylece girecekleri okula önceden gidebiliyorlar. Sınava girerken mutlaka yanında bulundurulması gereken belgeler arasında yer alıyorlar. ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilen YKS giriş belgesi ve sınav giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? İşte 2023 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

YKS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ/GİRİŞ YERLERİ SORGULA

YKS giriş yerleri ve sınav yerleri sorgulamaları başladı. TYT, AYT ve YDT oturumları olacak şekilde merkezi olarak düzenlenecek olan üniversite sınavı giriş belgeleri sınav öncesi araştırma konusu oluyor. Söz konusu sınav esnasında adayların yanlarında bulundurması zorunlu olan YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…

YKS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ/GİRİŞ YERLERİ SORGULA

YKS GİRİŞ BELGESİ VE SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Sınav giriş belgesinin renkli olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

YKS 2023 GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ/GİRİŞ YERLERİ SORGULA

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi)

Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar)

Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 (Pazar),

Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek

YKS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ/GİRİŞ YERLERİ SORGULA

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS'ye bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgelerinin yanında olması gerekiyor. YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması, sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmiyor. ÖSYM yaınladığı kılavuzda;

"Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır." şeklinde açıklama bulunuyor.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafındanbelirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

YKS sınav giriş belgesi ve giriş yerleri nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ/GİRİŞ YERLERİ SORGULA

YKS SINAVINDA ADAYIN YANINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

-Sınav giriş belgesi

-TC. Kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir.

SON DAKİKA